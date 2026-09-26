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Erdoğan'dan İsrail'e sert uyarı ve ekonomik büyüme değerlendirmesi

Erdoğan, "zalimin karşısında mazlumun yanında olacağız" diyerek İsrail'e sert çıktı; ekonomide 24 çeyrek büyüme ve 2025 kişi başı gelirini paylaştı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan'dan İsrail'e sert uyarı ve ekonomik büyüme değerlendirmesi

Erdoğan'ın açıklamaları

"Kendisini seçilmiş zanneden işgalci Siyonistlerin maskesini indireceğiz. Ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında olacağımızın bilinmesini istiyorum." Cumhurbaşkanı bu ifadelerle dış politika duruşunu ve dayanışma mesajını öne çıkardı.

Dış politika ve hukuk uyarısı:

Konuşmada adalet ve hesap verme vurgusu da yer aldı. Erdoğan, "Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, bunlardan hukuk, tarih önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak." sözleriyle uluslararası hukuka dikkat çekti ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Ekonomi vurgusu:

Ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde ise istikrar ve büyüme öne çıktı: "Türkiye’yi istikrar rotasında tuttuk. Ekonomimiz son 24 çeyrektir kesintisiz büyümeye başladı. Kişi başına milli gelirimiz 2025’te 18 bin 103 dolara çıktı." Cumhurbaşkanı bu verilerle hükümetin ekonomik performansını özetledi.

Bu ifadeler, hem dış politikada sert bir duruşun ilanı hem de iç kamuoyuna yönelik ekonomik başarı anlatısının yinelenmesi olarak değerlendirilebilir. Söylem, insan hakları ve adalet çağrısını ekonomi vurgusuyla aynı konuşmada birleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Kendisini seçilmiş zanneden işgalci Siyonistlerin maskesini indireceğiz....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendisini seçilmiş zanneden işgalci Siyonistlerin maskesini indireceğiz. Ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında olacağımızın bilinmesini istiyorum."

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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