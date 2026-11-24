Atatürk Üniversitesi COP31'i uluslararası temas ve sunumlarla tamamladı

Atatürk Üniversitesi, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31te bilimsel projeleri, akademik birikimi ve öğrenci çalışmalarıyla yer alarak uluslararası platformda temsil edildi. Üniversiteyi, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başta olmak üzere heyet temsil etti ve konferans süresince çok sayıda tanıtım ve iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi.

stanttaki projeler ve sunumların kapsamı:

Atatürk Üniversitesi heyeti, 15 Kasım tarihinde Yeşil Bölge'de yer alan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Pavilyonunda kurduğu stantta farklı fakültelerde yürütülen dokuz iklim projesi ile bir öğrenci çalıştayını ulusal ve uluslararası ziyaretçilere sundu. Sunumlarda, Erzurum'un soğuk iklim koşullarına yönelik emisyon envanteri çalışmasından yeşil hidrojen üretimi projelerine, ilkokul seviyesindeki çocuklarda iklim bilinci geliştirme girişimlerinden öğrencilerin sanat yoluyla oluşturduğu iklim manifestosuna kadar geniş bir yelpaze ele alındı.

Projeler, farklı disiplinlerin katkısıyla geliştirilen ve iklim değişikliğini çevresel olduğu kadar bilimsel, toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla ele alan bir yaklaşımı yansıttı. Stant sunumları sırasında öğrenciler ve akademisyenler çalışmaları hakkında doğrudan bilgi vererek ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.

iklim ve sanat çalıştayı: disiplinler arası yaklaşım

Atatürk Üniversitesi'nin COP31 kapsamındaki faaliyetleri, Sıfır Atık Pavilyonunda düzenlenen İklim ve Sanat Çalıştayı ile tamamlandı. Çalıştaya farklı üniversitelerden öğrenciler, ulusal ve uluslararası akademisyenler ile yabancı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Oturumlarda sanatın toplumsal farkındalık yaratmadaki rolü ve disiplinler arası iş birliğinin iklim sorunlarına çözüm üretmedeki potansiyeli tartışıldı.

Çalıştayda, bilim ve sanatın ortak zeminde buluşmasının iklim iletişimi açısından önemi vurgulanırken gençlerin sürece aktif katılımının gerekliliği üzerinde duruldu. Öğrencilerin hazırladığı manifestolar ve katılımcı sunumları, çalıştayın dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

görüşmelerin çıktıları ve üniversitenin kararlılığı:

COP31 süresince yürütülen tanıtım ve görüşmeler, Atatürk Üniversitesi'nin araştırma kapasitesini uluslararası platformlara taşıma ve akademik iş birliklerini güçlendirme hedeflerini destekledi. Bu faaliyetler aynı zamanda üniversitenin sürdürülebilir gelecek için çözüm odaklı projeler üretme kararlılığını da öne çıkardı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi'nin Erzurum ve Doğu Anadolu'nun bilimsel birikiminden aldığı güçle küresel ölçekte iklim sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğini vurguladı; COP31 sürecine katkı veren YÖK, standı ve çalıştayı ziyaret eden katılımcılar ile projelerde görev alan öğrenci ve akademisyenlere teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesi, COP31'de ortaya koyduğu bilimsel çalışmalar, gençlerin öncülüğünde yürütülen farkındalık faaliyetleri ve uluslararası temaslarıyla akademinin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği sorumluluğa katkı sağlayarak konferansı verimli şekilde tamamladı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, 9–20 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI COP31’DE BİLİMSEL PROJELERİ, AKADEMİK BİRİKİMİ VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARIYLA YER ALARAK ULUSLARARASI PLATFORMDA ÖNEMLİ BİR TEMSİLE İMZA ATTI.