Esenyurt'ta yan yana iş yerlerinde yangın: müdahale devam ediyor

olay yeri ve müdahale:

Esenyurt ilçesinde yan yana bulunan bir grup iş yerinde yangın çıktı. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale başlattı ve alevlerin büyümesini önlemek için yoğun çalıştı. Ekiplerin soğutma ve söndürme çalışmaları sürerken, olay yerine sağlık ve emniyet birimleri de yönlendirildi.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çevredeki cadde ve sokaklarda güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin önceliği çalışan ve vatandaşların güvenliğini sağlamak, alevlerin diğer iş yerlerine sıçramasını engellemek oldu.

çevre güvenliği ve soruşturma:

Yangın sırasında çevredeki iş yerleri ve vatandaşlar bulunduğu yerlerden tahliye edildi. Olay yerinde geniş çaplı bir güvenlik çemberi oluşturuldu ve trafik akışı yetkililer tarafından düzenlendi. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ve verdiği hasarın belirlenmesi için inceleme başlattıklarını bildirdi.

Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, itfaiye ekipleri ve teknik personel hasar tespiti ile birlikte olayın nedenini aydınlatmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Resmi açıklamalar geldikçe kamuoyu bilgilendirilecek.

Çalışmalar devam ediyor; emniyet ve itfaiye ekipleri bölgedeki soğutma, güvenlik ve hasar tespit işlemlerini yürütürken, yetkililer vatandaşları güvenli bölgelerde kalmaları ve yetkililerin talimatlarına uymaları konusunda uyardı.

Esenyurt’ta yan yana bulunan iş yerlerinde yangın