Galatasaray, Trabzonspor randevusuna kontrollü çalışma ile hazırlanıyor

antrenman başladı:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına bugün yapılan idmanla başladı. Seansı Okan Buruk yönetti ve çalışma Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

antrenmanın akışı:

İdman dinamik ısınmayla başladı; ardından oyuncular iki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla tempoyu yükseltti. Takım, geniş alanda topa sahip olma üzerinde çalıştı ve idman çift kale maç ile tamamlandı, bu sıralama uygulamaların sürekliliğini sağladı.

hazırlık takvimi:

Sarı-kırmızılı ekip, bugünkü çalışmanın ardından 1 günlük izin kullanacak. Hazırlıklar, 16 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de yapılacak idmanla sürdürülecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA TRABZONSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.