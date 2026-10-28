Gazze'de deniz enkazından çıkarılan çimento blokları onarımda alternatif kaynak oluyor

Denizden çıkan malzeme kıtlığa çare arıyor

İsrail ablukası ve süregelen saldırılar nedeniyle inşaat malzemelerine erişimin kısıtlandığı Gazze Şeridi'nde balıkçılar, alışılmadık bir kaynak arayışına girdi. Bölgedeki yıkımın ardından evlerini onarmaya çalışan birçok kişi için geleneksel tedarik zincirleri işlemiyor; bunun sonucu olarak deniz tabanındaki enkazlar bile değerlendirmeye alınıyor.

enkazdan çıkarma ve ilk keşif:

Balıkçılar, 1973'te batan Satya adlı geminin enkazından yüzeysel olarak sertleşmiş çimento blokları çıkarmaya başladı. Gazzeli balıkçı Yusuf Al-Sayed sürecin tesadüfi bir keşifle başladığını, bir balık avı sırasında dalış yapan meslektaşının enkazda çimento blokuyla karşılaştığını anlattı. Mühendis incelemesi sonrası blokların yeniden işlenerek kullanılabileceği bilgisi üzerine bölgeye geri dönüldü.

"Su altında bir dakika kalıyorum, sertleşmiş çimentoyu parçalıyorum" diyen Al-Sayed, nefes almak için düzenli olarak yüzeye çıkıp tekrar daldığını ve bu işi yaparken ayağından ve başından olmak üzere iki kez yaralandığını söyledi. Al-Sayed, mesleklerinin balıkçılık olduğunu vurgulayarak, hücumbotların ateş açması ve kıyıya yakın avlanmaya zorlaması nedeniyle başka gelir yolları aramak zorunda kaldıklarını belirtti.

blokların kullanımı, riskler ve ekonomik bağlam:

Deniz suyunda onlarca yıl kalan çimento bloklarının kimyasal ve fiziksel özellikleri değişmiş olduğundan, malzemenin güvenli şekilde yeniden kullanımı teknik değerlendirmelere bağlı. Uzmanlar, bu tür sertleşmiş çimentonun taşıyıcı yapı elemanlarında kullanılmadan önce uygun mühendislik testlerinden geçirilmesi gerektiğini; aksi takdirde güvenlik riski oluşturabileceğini vurguluyor.

Gazze'de inşaat malzemelerinin ciddi biçimde kıt olması nedeniyle bu bloklar yerel piyasalarda alternatif bir kaynak olarak alıcı buluyor. Bununla birlikte bölgenin yeniden inşası çok daha geniş kapsamlı mali kaynaklara ihtiyaç duyuyor: Birleşmiş Milletler, saldırıların yol açtığı yıkım sonucu bölgedeki moloz miktarını 61 milyon ton olarak tahmin ediyor. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası ortak değerlendirmesine göre Gazze'nin yeniden inşası için önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 71,4 milyar dolar gerekecek.

Balıkçılar ve bölge sakinleri, kısa vadede denizden çıkarılan malzemelerin hayatta kalma ve onarım çabalarına katkı sağladığını söylerken, kalıcı çözümler için malzeme erişiminin ve kapsamlı insani yardımın sağlanmasının şart olduğu vurgulanıyor.

İSRAİL ABLUKASI VE SALDIRILARI NEDENİYLE İNŞAAT MALZEMELERİNE ERİŞMEKTE ZORLANAN GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ BALIKÇILAR, 1973’TE BATAN BİR GEMİNİN ENKAZINDAN SERTLEŞMİŞ ÇİMENTO BLOKLARINI ÇIKARARAK, EVLERİN ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE SATIYOR.