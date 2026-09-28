Gebze Millet Bahçesi'nin yeni simgesi: 47 bin metrekarelik cami yükseliyor

Gebze millet bahçesi cami projesinde son durum:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Millet Bahçesi'nin doğu bölümünde yapımına başlanan cami projesinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan projede temel donatı bağlantıları tamamlanırken, bodrum katlarda kolon demirleri ve kalıp montajı eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Yapının modern mimarisi ve geniş kullanım alanları, bölgedeki ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlandı.

Projenin ölçeği ve kullanım alanları:

Cami, 25 bin 681 metrekarelik parsel üzerinde konumlandırıldı ve toplam inşaat alanı 47 bin 613 metrekare olarak öngörüldü. Yapının iki bodrum katı, otopark ve müştemilat amaçlı kullanılacak; zemin katta ana ibadet alanı yer alacak. Üst katlarda ise mahfil bölümleri ile yardımcı mekanlar planlanmış durumda. Bu organizasyon, hem günlük ibadet hem de özel programlarda çok yönlü kullanım imkânı sağlamak üzere tasarlandı.

Ulaşım ve otopark düzenlemeleri:

Proje, sadece ibadethane işlevi görmeyecek; bölgenin altyapı gereksinimleri de dikkate alındı. Cami bünyesinde toplam 625 araç kapasiteli kapalı otopark yer alacak ve bu alan hem cami cemaatine hem de Gebze Millet Bahçesi ziyaretçilerine hizmet verecek. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, camiye ve bahçeye erişimi kolaylaştırmak ve güvenliği artırmak amacıyla sanayi kavşağında yeni bir kavşak düzenlemesi çalışması yürütüyor. Bu düzenleme, bölgedeki trafik akışını rahatlatmayı hedefliyor.

İnşaatta farklı bölümlerde yürütülen eş zamanlı faaliyetler projenin planlanan takvimde ilerlemesine katkı sağlıyor. Bugünkü aşamada temel ve bodrum uygulamalarının yoğun olduğu sahada, önümüzdeki dönemde kaba inşaat yükselişi ve dış cephe çalışmaları bekleniyor. Proje tamamlandığında yapı, Gebze Millet Bahçesi'nin önemli bir simgesi ve çevre kullanımına katkı sağlayan bir merkez haline gelecek.

GEBZE MİLLET BAHÇESİ İÇERİSİNE KAZANDIRILACAK OLAN 47 BİN METREKARE KAPALI ALANA SAHİP YENİ CAMİ PROJESİNDE İNŞAAT ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR.