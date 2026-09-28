Dolar 48,9771 +0,12%
Euro 55,7050 -0,07%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.538,57 -3,91%
EUR/USD 1,1370 -0,20%
Brent Petrol 99,99 +2,62%
--°

Kutsal yolculuk tamamlandı: şehit yakınları yurda döndü

20-28 Eylül'de Umre Programı'na katılan şehit yakınları manevi görevlerini tamamlayıp kutsal topraklardan yurda döndü; Bakanlık destek veriyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Kutsal yolculuk tamamlandı: şehit yakınları yurda döndü

dönüş ve program:

Sağlık Bakanlığı, Umre Programına katılan şehit yakınlarının kutsal topraklardaki manevi ziyaretlerini tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda dönüşün detaylarına yer verildi.

"Şehitlerimizin kıymetli emanetleri kutsal topraklardan yurda döndü."

paylaşımın içeriği:

Paylaşımda, 20-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Umre Programına katılan aziz şehitlerimizin kıymetli yakınlarının manevi yolculuklarını tamamladıkları belirtildi. Açıklamada, şehitlerin yakınlarının her zaman yanında olunacağı vurgulandı.

"Aziz şehitlerimizin kıymetli emanetlerinin her daim yanında olmaya, onlar için çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve özenle sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesi paylaşımda yer aldı.

izleme ve destek taahhüdü:

Bakanlık, yapılan açıklamada şehit yakınlarına yönelik hizmet ve desteklerin sürdürüleceğini kaydetti. Resmî paylaşım, seyahatin tarihleri ve katılımcı grubuna dair bilgilerle kısa ve net bir şekilde bilgilendirme yaptı.

SAĞLIK BAKANLIĞI, 20-28 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN UMRE PROGRAMINA KATILAN ŞEHİT...

SAĞLIK BAKANLIĞI, 20-28 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN UMRE PROGRAMINA KATILAN ŞEHİT YAKINLARININ MANEVİ YOLCULUKLARINI TAMAMLAYARAK YURDA DÖNDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Starship ile tarihi eşik: ilk kez dünya yörüngesine ulaştı
images

Aksu'da mahalle mahalle sağlık ve destek seferberliği tamamlandı
images

Bandırma girişine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden peyzaj yeniliği
images

Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muş'un sonbahar meyveleri tezgâhlarda hayat buldu

Plakasız motosiklet kontrolünde şase ve motor numaralarının kazındığı tespit edildi

Bolu'da ikinci el mantar çadırları yeni gibi gösterildi: 24 milyonluk yersiz ödeme iddiası

İstanbul sağanakla vuruldu, Şişli’de ağaçlar devrildi, Beşiktaş’ta rögarlar taştı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi