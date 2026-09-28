Kutsal yolculuk tamamlandı: şehit yakınları yurda döndü

dönüş ve program:

Sağlık Bakanlığı, Umre Programına katılan şehit yakınlarının kutsal topraklardaki manevi ziyaretlerini tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda dönüşün detaylarına yer verildi.

"Şehitlerimizin kıymetli emanetleri kutsal topraklardan yurda döndü."

paylaşımın içeriği:

Paylaşımda, 20-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Umre Programına katılan aziz şehitlerimizin kıymetli yakınlarının manevi yolculuklarını tamamladıkları belirtildi. Açıklamada, şehitlerin yakınlarının her zaman yanında olunacağı vurgulandı.

"Aziz şehitlerimizin kıymetli emanetlerinin her daim yanında olmaya, onlar için çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve özenle sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesi paylaşımda yer aldı.

izleme ve destek taahhüdü:

Bakanlık, yapılan açıklamada şehit yakınlarına yönelik hizmet ve desteklerin sürdürüleceğini kaydetti. Resmî paylaşım, seyahatin tarihleri ve katılımcı grubuna dair bilgilerle kısa ve net bir şekilde bilgilendirme yaptı.

SAĞLIK BAKANLIĞI, 20-28 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN UMRE PROGRAMINA KATILAN ŞEHİT YAKINLARININ MANEVİ YOLCULUKLARINI TAMAMLAYARAK YURDA DÖNDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ.