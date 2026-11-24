psikolojik şiddetin görünmeyen etkileri:

Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi ve Klinik Psikolog Yaren Öner, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada psikolojik şiddetin sıklığı ve yol açtığı ruhsal zararlar üzerine uyarılarda bulundu. Öner, toplumda şiddet denildiğinde genellikle fiziksel saldırıların akla geldiğini ancak bunun eksik bir bakış açısı olduğunu vurguladı.

Öner, "Toplumsal alanda şiddet denildiğinde akla ilk olarak fiziksel müdahaleler gelse de Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, klinik gözlemler ve bilimsel çalışmalar, kadına yönelik psikolojik şiddetin de ruh sağlığı üzerinde en az fiziksel travmalar kadar yıkıcı ve kalıcı izler bıraktığını göstermektedir" diyerek psikolojik şiddetin ciddiyetine dikkat çekti.

psikolojik şiddetin boyutları ve yaygınlığı:

Klinik Psikolog Yaren Öner, Türkiye'deki veri setlerine işaret ederek psikolojik şiddetin yaygınlığını ortaya koydu. TÜİK tarafından yürütülen güncel ulusal araştırmada yaklaşık 18 bini aşkın kadın ile görüşüldüğünü, kadınların yaşamları boyunca en sık maruz kaldığı şiddet türünün %28,2 ile psikolojik şiddet olduğunu belirtti. Ayrıca şiddet yaşamış kadınların neredeyse yarısının, yani %47,7’sinin yaşadığı son şiddet deneyimini kimseyle paylaşamadığı kaydedildi.

Bu veriler, psikolojik şiddetin çoğu zaman görünmez ve sessiz ilerlediğini, mağdurların destek arama konusunda zorluk yaşadığını gösteriyor.

ruhsal sonuçlar ve kronik travma:

Öner, kadına yönelik şiddetin yalnızca tek bir olumsuz deneyim olmadığını; aksine, kişinin temel güven duygusunu, benlik saygısını ve dünyaya ilişkin inancını tahrip eden kronik bir travma kaynağı olduğunu belirtti. Şiddete maruz kalan kadınlarda sıklıkla gözlemlenen problemlerin arasında yoğun kaygı bozuklukları, majör depresyon, uyku ve yeme bozuklukları ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu yer alıyor.

Uzun süreli maruziyet durumunda kişinin sürekli tetikte kalma hali (hipervijilans), duygusal uyuşma, çaresizlik hissi ve kendi bedenine yabancılaşma gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor; aynı zamanda yoğun duygusal stresin bedensel yakınmalara (somatizasyon) dönüşmesiyle kronik ağrılar ve sindirim sorunları görülebiliyor.

psikolojik şiddetin tanımlanması ve belirtileri:

Psikolojik şiddetin fiziksel iz bırakmaması, fark edilmesini zorlaştırıyor. Öner, bu şiddet türünü sistematik bir biçimde özgüveni zedelemeye, özerkliği yok etmeye ve kontrol altına almaya yönelen davranışlar bütünü olarak tanımlıyor. Aşağılama, alay etme, tehdit, sosyal çevreden izole etme, ekonomik kısıtlama, suçluluk duygusu aşılanması ve gerçeklik algısını çarpıtma (gaslighting) en yaygın araçlar arasında sayılıyor.

"Bir davranış; karşı tarafın iradesini kısıtlıyor, kendini değersiz, yetersiz veya korkmuş hissetmesine neden oluyor, karar alma mekanizmasını felce uğratıyor ve süreklilik arz ediyorsa, ortada tartışmasız bir psikolojik şiddet vardır" uyarısı, kıskançlık veya 'koruma' gerekçelerinin bu davranışları meşru kılmayacağını hatırlatıyor.

çözüm ve iyileşme yolları:

Yaren Öner, şiddet döngüsünden çıkışın tek başına yürütülemeyecek kadar çok boyutlu olduğunu vurguluyor. İyileşme için gerekenlerin başında mağdurun yargılanmadığı, güvenli hissettiği sosyal bir çevrenin gelmesi gerektiğini söylüyor. Aile, arkadaş ve dayanışma ağlarının suçlayıcı tavırlardan kaçınarak yalnızca dinleyici ve destekleyici olması hayati öneme sahip.

Toplumsal desteğin ötesinde, Öner profesyonel yardımın rolünü şu şekilde özetliyor: psikoterapi travmatik anıların işlenmesi, duygu düzenleme becerilerinin kazandırılması ve benlik saygısının onarılması için güvenli bir alan sunar. Terapi aynı zamanda kişinin kendi sınırlarını yeniden tanımlamasına ve "hayır" diyebilme yetisini güçlendirmesine yardımcı olur. Ayrıca hukuki danışmanlık, ekonomik bağımsızlığı destekleyen mekanizmalar ve gerektiğinde barınma imkânı sağlayan kurumsal yapılar, iyileşmenin somut zeminini oluşturur.

Öner sözlerini "Kadına yönelik şiddet, bireysel bir ‘aile içi mesele’ ya da yalnızca mağdurun çözmesi gereken kişisel bir sorun değil; toplumsal sağlığımızı tehdit eden bir insan hakkı ihlalidir" diyerek tamamladı. Şiddetin görünmeyen yaralarının sarılabilmesi için dilin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve destek kanallarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, psikolojik şiddetin yarattığı zararlar fiziksel izlerle sınırlı değildir; toplumun tüm katmanlarında etkin dayanışma, ulaşılabilir psikoterapi ve hukuki-ekonomik destek mekanizmaları oluşturulmadığı sürece mağdurların iyileşmesi eksik kalacaktır.

ATLAS ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, KLİNİK PSİKOLOG YAREN ÖNER