dijital hizmetlerin kapsamı:

Uludağ Elektrik, müşteri ihtiyaçları ve hizmet beklentilerindeki değişimi dikkate alarak dijital kanallarını güçlendiriyor. Şirketin hizmete aldığı Enerjik Asistan, hem web ortamındaki webchat hem de WhatsApp üzerinden iki ayrı kanalda çalışıyor. Bu yapı, müşterilerin bilgiye ve işlem kanallarına daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

sistem entegrasyonu ile güncel bilgiye erişim:

Sistem entegrasyonu sayesinde chatbot, arka uç sistemlerle bağlantı kurarak müşterilere gerçek zamanlı ve doğrulanmış bilgi sunabiliyor. Webchat ve WhatsApp kanalları, kullanıcı taleplerine uygun bilgiye erişimi destekleyerek ilgili işlemlerin hangi kanaldan yürütüleceğini hızla gösteriyor. Hizmete alındığı günden itibaren kullanımda artış gözlenirken, uygulama bilgiye erişimi kolaylaştırarak işlemlerin daha pratik yürütülmesine katkı sağlıyor; son iki ayda 10 bin 600 oturuma ulaşıldı.

yönetimden değerlendirme:

Remezan Arslan dijitalleşme çalışmalarına ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Dijitalleşmeyi müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve hizmet kalitemizi geliştiren önemli bir alan olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, kâğıt faturadan elektronik faturaya geçişi teşvik ederek müşterilerimizin faturalarına dijital ortamda kolayca ulaşmalarını sağlıyor, kâğıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunuyoruz. Chatbot hizmetimiz kapsamında webchat üzerinden sunduğumuz Enerjik Asistan ve WhatsApp kanalımızla müşterilerimizin ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı ve kolay şekilde erişmelerini sağlıyoruz. Sistem entegrasyonu sayesinde gerçek zamanlı ve doğru bilgi sunarak işlemlerini kolaylaştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik dijital çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

Uludağ Elektrik, dijital kanallar ve e-fatura teşviki gibi adımlarla hem işlem süreçlerini kısaltmayı hem de kâğıt tüketimini azaltmayı amaçladığını belirtiyor.

MÜŞTERİ İHTİYAÇLARININ VE HİZMET BEKLENTİLERİNİN DEĞİŞMESİYLE BİRLİKTE ENERJİ SEKTÖRÜNDE DİJİTAL KANALLARIN ROLÜ DE GİDEREK ARTIYOR. ULUDAĞ ELEKTRİK, MÜŞTERİLERİNİN BİLGİYE VE İŞLEM KANALLARINA DAHA HIZLI VE KOLAY ULAŞABİLMESİ İÇİN DİJİTAL HİZMETLERİNİ GELİŞTİRİYOR. BU KAPSAMDA HİZMETE ALINAN ENERJİK ASİSTAN, SON İKİ AYDA 10 BİN 600 OTURUMA ULAŞTI.