Aydın öğretmenlerinden engelsiz eğitim için somut adım

Aydın'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler anlamlı bir kampanya ile dikkat çekti. Sendika üyelerinin iş birliğiyle il genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere akülü tekerlekli sandalyeler ulaştırıldı.

etkinliğin kapsamı:

Çalışma, Bir çocuğun tebessümü ve eğitime engelsiz ulaşabilmesi, bizler için en büyük gurur kaynağıdır sloganı ile başlatıldı. Öğretmenler, Aydın’ın 17 ilçesindeki başvurular ve yerel değerlendirmeler sonucunda belirlenen 17 öğrenciye akülü tekerlekli sandalye temin ederek teslim etti.

öğretmenlerin mesajı:

Sendika üyesi öğretmenler yapılan açıklamada bu etkinlikle Öğretmenler Günü'nü en anlamlı şekilde kutladıklarını belirtti. Mesajda, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocukların her zaman yanında olmaya ve eğitimde fırsat eşitliğini savunmaya devam edecekleri vurgulandı. Öğretmenler tüm meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Etkinlik, yerel düzeyde dayanışma örneği sergileyerek hem bireysel ihtiyaçlara yanıt verdi hem de eğitime erişimde engellerin kaldırılmasının önemini yeniden hatırlattı. Katılımcılar bu tür girişimlerin sürekliliği için benzer çalışmaların artırılacağını ifade etti.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANIRKEN AYDIN'DA EN ANLAMLI KUTLAMA TÜRK-EĞİİTM SEN'E BAĞLI ÖĞRETMENLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SENDİKAYA BAĞLI ÖĞRETMENLER TARAFINDAN AYDIN'DAKİ 17 İLÇEDE TEKERLEKLİ SANDALYEYE İHTİYACI OLAN 17 ÖĞRENCİYE AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞLANDI.