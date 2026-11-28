Halkbank zorlu mücadelede Fenerbahçe Medicana'yı son sette geçti

Efeler Ligi'nin 8. haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, TVF Başkent'te ağırladığı Fenerbahçe Medicana karşısında beş setlik çekişmenin ardından 3-2 galip geldi.

müsabakanın ayrıntıları:

Maçın setleri büyük çekişmeye sahne oldu: ilk seti 27-25 ile alan Halkbank, ikinci ve üçüncü setlerde 24-26 ve 23-25'lik sonuçlarla geriye düştü. Ev sahibi takım dördüncü sette toparlanarak 25-20 ile skoru dengeledi ve son sette 15-12'lik üstünlük kurarak maçı sonuçlandırdı. Karşılaşma boyunca oyunun inişli çıkışlı temposu dikkat çekti ve beşinci sette Halkbank'ın servis kabul ve blok organizasyonları belirleyici oldu.

kadrolar:

Salon: TVF Başkent

Halkbank: Murat Yenipazar, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Darlan Ferreira, Sam Deroo, Halit Kurtuluş, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin, Berat Batın Mergen, Denislav Slavchev Bardarov, Alejandro Rodriguez Fuentes, Jeffrey Paul Jendryk II, Yiğit Hamza Aslan.

Fenerbahçe Medicana: Fernando Gil Kreling Cachopa, Matthew Anderson, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Barthelemy Chinenyeze, Beytullah Hatipoğlu (L), Recep Çınar Yağlı (L), Kaan Gürbüz, Mert Mati, Burutay Subaşı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Cuci, Muhammed Kaya, Emir Aslan Güner, Caner Dengin.

Setler: 27-25 | 24-26 | 23-25 | 25-20 | 15-12

HALKBANK ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, EFELER LİGİ’NİN 8. HAFTASINDA SAHASINDA FENERBAHÇE MEDİCANA'YI 3-2 MAĞLUP ETTİ.