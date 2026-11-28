maçın özeti:

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’un 6. haftasında oynanan karşılaşmada İzmirspor ile Alaçatıspor sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, karşılaşmanın 2. dakikasında Metin Salih Aktürk’ün attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca İzmirspor devre arasına üstün girdi. İkinci yarıda üstünlük kurma çabaları sürdü, ancak skoru değiştiren hamle 70. dakikada geldi. Alaçatıspor, penaltıdan faydalanarak Özgür Meriç Gayretli ile skoru 1-1 yaptı ve kalan sürede gol olmayınca iki takım da birer puana razı oldu.

puan tablosuna etkileri:

Bu sonucun ardından Alaçatıspor puanını 11e yükseltirken, İzmirspor 9 puana ulaştı. Maç, her iki takım için de puan kaybı anlamına gelirken, Alaçatıspor için deplasmandan alınan bu bir puanın lig mücadelesinde değerli olduğu söylenebilir.

ALAÇATISPOR, İZMİRSPOR DEPLASMANINDAN BİR PUANLA DÖNDÜ