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Hayrabolu'da emniyet güçleri sahada: huzur ve güvene yönelik yoğun denetim

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet ekipleri, Kahya ile Aydınevler'de asayiş ve trafik uygulamaları yaparak huzur ve güveni sağlamaya çalıştı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 19:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hayrabolu'da emniyet güçleri sahada: huzur ve güvene yönelik yoğun denetim

Denetim noktaları:

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle Kahya ve Aydınevler mahalleleri başta olmak üzere geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında ekipler, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde kimlik ve belge kontrolleri yaptı ve şüpheli hareketleri titizlikle takip etti.

Hedefler ve uygulama detayları:

Denetimlerin öncelikli hedefleri arasında aranan kişilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının önlenmesi, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliğinin sağlanması yer aldı. Ekipler tespit ettikleri durumlarda gerekli idari ve adli işlemleri başlattı; kontrol noktalarında ise sürücü ve yolcu evrakları, araç muayene ve emniyet ekipmanları değerlendirildi.

Vatandaş güvenliği ve sürdürülebilirlik:

Kamu düzeninin korunmasına yönelik gerçekleştirilen bu uygulamaların, ilçedeki huzur ve güven ortamının sürekliliğini sağlamayı amaçladığı belirtildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik asayiş ve trafik denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceğini duyurdu.

TEKİRDAĞ&#039;IN HAYRABOLU İLÇESİNDE, VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA ASAYİŞ VE...

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE, VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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