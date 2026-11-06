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Kartal’da dayanışma ve komşuluk merkezi açıldı

İstanbul Kartal’da 23 bin 500 m²'lik Komşuluk, Dayanışma Meydanı ve Sosyal Yaşam Merkezi açıldı; spor, eğitim, kültür ve sosyal hizmetler bir arada sunuluyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Emre Koç

Kartal’da dayanışma ve komşuluk merkezi açıldı

Kartal’da yeni sosyal merkez gündeme damga vurdu

İstanbul Kartal’da 23 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Kartal Komşuluk, Dayanışma Meydanı ve Sosyal Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesis, spor, eğitim, kültür, sanat ve sosyal hizmetleri aynı çatı altında topluyor ve bölge halkına çok yönlü hizmet sunmayı hedefliyor.

Projenin kapsamı ve sunduğu hizmetler:

Belediye yetkilileri merkezin Kartal’da bugüne kadar hayata geçirilen en büyük sosyal tesis olduğunu vurguladı. İçinde yarı olimpik yüzme havuzu, kültür merkezi, İBB’ye ait bir kreş (Yuvamız İstanbul), Gezegen Kafe ile birlikte İSMEK eğitim birimleri ve İBB Kadın ve Engelli Merkezi gibi birimler yer alıyor. Tesis, ailelerin ve çocukların sporla ve sosyal yaşamla kolaylıkla buluşmasını sağlayacak donanıma sahip.

açılış töreni ve yetkili açıklamaları:

Açılış törenine İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, muhtarlar, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, projenin Orhantepe, Cevizli, Esentepe ve Atalar mahallelerinin ortak noktası olduğunu belirterek sürecin pandemi ve büyük deprem nedeniyle uzadığını, ancak Büyükşehir desteğiyle açılışa geldiklerini söyledi ve ekledi: "Pandemi ve ardından yaşadığımız büyük deprem felaketi nedeniyle süreç biraz uzadı ancak Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle bugün artık açılış yapacak noktaya geldik. Tesisimizin içinde yarı olimpik yüzme havuzumuz, kültür merkezimiz, İBB’ye ait bir kreşimiz ve Gezegen Kafe bulunuyor. Ailelerimiz ve çocukları sporla ve sosyal yaşamla buluşmuş olacak. Tüm komşularımıza hayırlı uğurlu olsun".

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise Kartal Belediyesi ile 2019 yılından bu yana tam bir uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Burası Kartal Belediyesi’nin de değildir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de değildir. Burası milletin evidir. Kendi evinize, kendi hanenize sahip çıkar gibi buraya sahip çıkın. Burası sizlere emanet, emanetinizi koruyun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek merkezin açılışını gerçekleştirdi. Tören sonrası İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tesisi gezerek eğitim gören kadınlar, engelli bireyler ve kreş öğrencileriyle sohbet etti; böylece merkez hem resmi hem de yerel kullanıcılarla ilk temasını kurmuş oldu.

Vatandaşlara ve yerel yöneticilere göre merkez, Orhantepe, Cevizli, Esentepe ve Atalar mahallelerinin ortak kullanım noktası olarak hem sosyal dayanışmayı güçlendirecek hem de bölgedeki hizmet altyapısını çeşitlendirecek. Tesisin sunduğu birden fazla hizmet noktasının bir arada olması, gündelik yaşamda erişim kolaylığı sağlayacak ve komşuluk ilişkilerini pekiştirecek şekilde tasarlandı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KARTAL BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE İNŞA EDİLEN KARTAL KOMŞULUK...

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KARTAL BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE İNŞA EDİLEN KARTAL KOMŞULUK, DAYANIŞMA MEYDANI VE SOSYAL YAŞAM MERKEZİ, DÜZENLENEN TÖRENLE KAPILARINI AÇTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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