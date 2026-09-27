İnegöl'de operasyonda yakalandı: üzerinde 224 sentetik ecza çıktı

operasyon ve ele geçirilenler:
Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda S.E. isimli şüphelinin üzerinde 4 kutu halinde toplam 224 adet sentetik ecza bulundu.
yasal süreç ve soruşturma:
S.E. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan gözaltı işlemi uygulandı ve adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer konuyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
ELE GEÇİRİLENLER
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