İnegöl'de operasyonda yakalandı: üzerinde 224 sentetik ecza çıktı

operasyon ve ele geçirilenler:

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda S.E. isimli şüphelinin üzerinde 4 kutu halinde toplam 224 adet sentetik ecza bulundu.

yasal süreç ve soruşturma:

S.E. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan gözaltı işlemi uygulandı ve adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer konuyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER