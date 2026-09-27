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Mudurnu'da depolanan saman balyaları kül oldu, itfaiye çevreyi korudu

Mudurnu Kavallar köyünde depolanan saman balyaları bilinmeyen nedenle tutuştu; itfaiye ekipleri alevleri çevreye sıçramadan kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 23:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mudurnu'da depolanan saman balyaları kül oldu, itfaiye çevreyi korudu

Mudurnu'da kümeste çıkan yangın

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kavallar köyünde, içinde tavuk bulunmayan ve saman balyaları depolanan bir kümeste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yapıyı sardı ve dumanlar gökyüzünü kapladı.

yangının büyümesi ve müdahale:

Vatandaşların gökyüzünü saran alevleri ve dumanları görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı ve yoğun çabayla alev topuna dönen kümese müdahale etti.

hasar tespiti ve soruşturma:

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak kümeste bulunan saman balyaları kullanılamaz hale geldi ve yapı hasar gördü. Olayla ilgili olarak yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlatıldı.

Yetkililer ve itfaiye ekipleri, yangının büyümesini önleyerek çevredeki alanlara zarar gelmesini engelledi; soruşturma sonuçlandıkça ek bilgi paylaşılacağı bildirildi.

BOLU&#039;NUN MUDURNU İLÇESİNDE İÇERİSİNDE TAVUK BULUNMAYAN ANCAK SAMAN BALYALARIYLA DOLU OLAN KÜMES...

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE İÇERİSİNDE TAVUK BULUNMAYAN ANCAK SAMAN BALYALARIYLA DOLU OLAN KÜMES ALEV ALEV YANDI. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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