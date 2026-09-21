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Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta Türkevi'ne gelişinde Türk vatandaşlarının yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 03:04

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 03:06

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

New York'ta Türkevi önünde coşkulu karşılaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta, ikamet edeceği ve ikili görüşmelerini yapacağı Türkevi'ne geçti. Gelişi sırasında çok sayıda Türk vatandaşı Türkevi önünde toplandı.

karşılama anı:

Erdoğan'ın gelişinden saatler önce Türkevi önüne gelen vatandaşlar, alanda bir araya gelerek "Erdoğan" sloganları attı ve hatıra fotoğrafları çekti. Kalabalık, Cumhurbaşkanı'nı sevgi ve ilgiyle karşıladı; birçok kişi Erdoğan ile kısa sohbetler gerçekleştirdi.

samimi temaslar:

Erdoğan, kendisini karşılayanlarla uzun uzun sohbet etti. Ziyaret sırasında 9 aylık Mahir Selim adlı bir çocuğu sevdi ve ailenin yanında küçük jestler yaparak altın hediye etti. Görüşme ve karşılamada sıcak bir atmosfer gözlendi.

Türkevi'ndeki karşılama, Cumhurbaşkanı'nın BM programı öncesi vatandaşlarla kurduğu doğrudan temas olarak kayda geçti ve alandaki ilgi, Erdoğan'ın gelişine hazırlık yapanların erken saatlerde toplanmasıyla belirginleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta bulunan Türkevi’ne gelişi sırasında Türk...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta bulunan Türkevi’ne gelişi sırasında Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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