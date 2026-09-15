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Kaputta beklenmedik yol arkadaşı: Kahramanmaraş'ta peygamber devesi sürücüyü güldürdü

Kahramanmaraş'ta kaputunda yürüyen peygamber devesini fark eden sürücü Mehmet Dökme, cep telefonuyla kayda alıp türkü söyleyerek tebessüm oluşturdu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:52

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaputta beklenmedik yol arkadaşı: Kahramanmaraş'ta peygamber devesi sürücüyü güldürdü

Olayın ayrıntıları:

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz bölgesi Kabasakal mevkiinde seyir halinde olan sürücü Mehmet Dökme, otomobilinin kaputunda ilerlemeye çalışan bir peyagamber devesi fark etti. Dökme aracını durdurup telefonuyla durumu kayda aldı; görüntüler kısa sürede tebessüm ettiren anlar sundu.

Sürücünün kaydı:

Kayda geçen görüntülerde Dökme, devesinin bir ileri bir geri hareket etmesi üzerine 'kostak kostak yörü yörü' türküsünü söylemeye başladı. Cep telefonuyla yapılan kayıt, hem hayvanın nazik hareketlerini hem de sürücünün spontan tepkisini yansıtıyor.

Görüntülerin etkisi:

Ortaya çıkan videolar, sosyal medyada ve çevrede kısa sürede ilgi gördü; izleyenlerde tebessüm ve sıcak bir etki bıraktı. Olay, gündelik yolculuklarda beklenmedik doğa karşılaşmalarının nasıl insanlara neşe verebildiğini gösterdi.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA OTOMOBİLDE PEYGAMBER DEVESİ GÖREN SÜRÜCÜ O ANLARI HEM KAYDETTİ, HEM DE ŞARKILAR...

KAHRAMANMARAŞ'TA OTOMOBİLDE PEYGAMBER DEVESİ GÖREN SÜRÜCÜ O ANLARI HEM KAYDETTİ, HEM DE ŞARKILAR SÖYLEYEREK OYNATMAK İSTEDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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