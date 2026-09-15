Dolar 48,6432 +0,01%
Euro 56,1689 +0,15%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.775,19 -0,01%
EUR/USD 1,1541 -0,01%
Brent Petrol 108,20 -0,51%
--°

Malatya'da Hisarkale köprüsünden dereye uçan araç: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesi Hisarkale Mahallesi'nde hafif ticari araç köprüden dereye uçtu; çevredekilerin müdahalesiyle çıkarılan iki kişi hastaneye kaldırıldı, bir kişi yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da Hisarkale köprüsünden dereye uçan araç: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç dereye uçtu

Malatya'nın Darende ilçesi Hisarkale Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği belirtilen 44 DG 097 plakalı hafif ticari araç köprüden dereye uçtu.

Olay yerine intikal eden çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan araç sürücüsü Ali Seydi Şener ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Şener, sağlık ekipleri tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kazanın ardından çevredeki vatandaşlar araçta bulunanları sudan çıkarmak için hızlıca müdahale etti. Hastaneye kaldırılan iki kişiden, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Şener hayatını kaybetti, diğer kişi tedavi altına alındı.

Soruşturma ve süreç:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedenine ilişkin değerlendirme, yapılacak teknik incelemeler ve soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

MALATYA&#039;NIN DARENDE İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN DEREYE UÇMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1...

MALATYA'NIN DARENDE İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN DEREYE UÇMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi
images

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı
images

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düşt...
images

Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç yayalara daldı: bir ölü, bir ağır yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düştü

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi