Malatya'da Hisarkale köprüsünden dereye uçan araç: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç dereye uçtu

Malatya'nın Darende ilçesi Hisarkale Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği belirtilen 44 DG 097 plakalı hafif ticari araç köprüden dereye uçtu.

Olay yerine intikal eden çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan araç sürücüsü Ali Seydi Şener ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Şener, sağlık ekipleri tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kazanın ardından çevredeki vatandaşlar araçta bulunanları sudan çıkarmak için hızlıca müdahale etti. Hastaneye kaldırılan iki kişiden, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Şener hayatını kaybetti, diğer kişi tedavi altına alındı.

Soruşturma ve süreç:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedenine ilişkin değerlendirme, yapılacak teknik incelemeler ve soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

MALATYA'NIN DARENDE İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN DEREYE UÇMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.