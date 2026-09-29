Kaymakam İlhan Abay Arzular Mahallesi'nde talepleri yerinde dinledi

İlhan Abay'ın Arzular Mahallesi ziyareti

İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, ilçe genelindeki mahalle ziyaretleri kapsamında Arzular Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Abay, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahallenin genel durumu hakkında bilgi aldı ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin kapsamı:

Görüşmede mahallede devam eden hizmetler, altyapı ihtiyaçları ve vatandaşların öncelikli talepleri ele alındı. Kaymakam Abay, kamu hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi için ihtiyaçların sahada tespit edilmesinin ve halkla doğrudan iletişim kurulmasının önemine dikkat çekti.

Vatandaşlarla doğrudan iletişim:

Mahalle sakinleriyle yapılan görüşmelerde günlük yaşamı etkileyen konular konuşuldu; muhtar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kaymakam Abay'a teşekkür etti. Ziyaret, yerel yönetim ile halk arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve taleplerin hızlı biçimde değerlendirilmesini amaçladı.

İNCİRLİOVA KAYMAKAMI İLHAN ABAY, ARZULAR MAHALLESİ’Nİ ZİYARET EDEREK MAHALLE MUHTARI VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.