Kıyılarda metrekareye 100 kilogramı aşan yağış riski, Düzce ve Zonguldak uyarıda

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Düzce ve Zonguldak çevreleri için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı yayımladı. 15 Ekim 2026 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Etkili olacağı zaman aralığı:

Kuruma göre uyarı 15 Ekim Perşembe günü saat 00.00’da başlayacak ve 16 Ekim Cuma günü saat 09.00’a kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında yağışların yer yer şiddetini artırabileceği belirtildi.

Beklenen yağış miktarları ve olası etkiler:

Meteorolojik tahminlerde, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde metrekareye 51 ila 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerinde yağış miktarının yer yer metrekareye 100 kilogram ve üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

Bu beklenti nedeniyle yetkililer, sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını, riskli alanlardan uzak durulmasını ve güncel meteoroloji duyurularının takip edilmesini istedi.

METEOROLOJİ, DÜZCE VE ZONGULDAK ÇEVRELERİ İÇİN ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI YAYIMLADI. 15 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ İLK SAATLERDEN İTİBAREN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN SAĞANAK NEDENİYLE SEL, SU BASKINI VE HEYELAN RİSKİNE KARŞI VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMASI İSTENDİ.