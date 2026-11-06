Koçarlı başkanından gazetecilere dayanışma çağrısı
Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Aydın Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti; yerel basının önemi, gazetecilik faaliyetleri ve Koçarlı’da yürütülen çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
ziyarette gündeme gelen başlıklar:
Toplantıda yerel basının rolü, gazetecilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve ilçedeki çalışmaların yerel medya ile paylaşımı üzerinde duruldu. Katılımcılar, basın ile belediye arasındaki iletişimin güçlendirilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı.
AGC'den teşekkür mesajı:
Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından yapılan açıklamada, "Nazik ziyaretlerinden dolayı Özgür Arıcı’ya teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" denildi.
BAŞKAN ARICI GAZETECİLERLE BULUŞTU
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