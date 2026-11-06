Koçarlı başkanından gazetecilere dayanışma çağrısı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Aydın Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti; yerel basının önemi, gazetecilik faaliyetleri ve Koçarlı’da yürütülen çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ziyarette gündeme gelen başlıklar:

Toplantıda yerel basının rolü, gazetecilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve ilçedeki çalışmaların yerel medya ile paylaşımı üzerinde duruldu. Katılımcılar, basın ile belediye arasındaki iletişimin güçlendirilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

AGC'den teşekkür mesajı:

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından yapılan açıklamada, "Nazik ziyaretlerinden dolayı Özgür Arıcı’ya teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" denildi.

BAŞKAN ARICI GAZETECİLERLE BULUŞTU