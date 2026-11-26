Köy evi hayali 700 bin liraya temelde kaldı

Ankara'da yaşayan Müzeyyen (42) ve İlker (54) Demirhan çifti, 9 yaşındaki kızlarının köy evi hayalini gerçekleştirmek için 4 yıl boyunca biriktirdikleri altınları bozdurup 700 bin lira ödediğini söylüyor. Çift, Kırıkkale'nin Hasandede köyünde 50 günde teslim sözü verilen prefabrik evin inşaatının yaklaşık 6 aydır temelde kaldığını, firma yetkililerinin ise kendilerine cevap vermediğini iddia ediyor.

ödeme ve sözleşme süreci:

Demirhan çiftinin anlattığına göre, görüştükleri firma yetkilisi olarak kendilerini Eskişehir'e davet eden kişi İs Demir Yapı Group sahibi Selimcan Demir idi. Eskişehir'de sözleşme imzalandıktan sonra 700 bin lira nakit olarak firmaya teslim edildi; kalan tutar ise anahtar tesliminden sonra taksitlerle ödeneceği kararlaştırıldı. Çift, sözleşmenin yasal usullere uygun olduğunu belirtiyor ve evin 50 günlük sürede teslim edileceğinin sözünü aldıktan sonra temel atıldığını ifade ediyor.

inşaatın durması ve mağdurların talepleri:

Temel atıldıktan sonra inşaatın ilerlemediğini söyleyen Demirhan çifti, firma yetkilisini defalarca aramalarına rağmen yanıt alamadıklarını aktarıyor. Müzeyyen Demirhan, bir telefon görüşmesinde yetkilinin kendilerine "Evinizi de yapmıyorum, paranızı da vermiyorum" dediğini öne sürdü. Çift, durumun sadece kendilerini değil tanıdıkları en az 15 aileyi daha etkilediğini, firmanın sosyal medyada hâlâ ilanlar paylaştığını ve yeni müşteriler çekmeye çalıştığını iddia ediyor.

Müzeyyen Demirhan, çocuğunun doğuştan kalbi delik olduğunu hatırlatarak dört yıl boyunca biriktirdikleri parayı ve emeklerini verdiğini, ev hayalinin yarım kaldığını belirtti. Çift, ödedikleri paranın iadesi için hukuki süreç başlattıklarını ve tüm mağdurların haklarının korunmasını talep ettiklerini söylüyor.

Mağdur aile kamuoyuna uyarıda bulunarak, benzer hayaller peşinde olanların cazip tekliflere karşı dikkatli olmasını, firmaları ve referansları titizce araştırmasını istiyor. Çift, parasının geri ödenmesini ve yetkililerin hesabının sorulmasını talep ediyor.

MÜZEYYEN VE İLKER DEMİRHAN ÇİFTİ, HASANDEDE KÖYÜNDE TEMEL ATILDIKTAN SONRA İNŞAATIN İLERLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ