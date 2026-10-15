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Kuyumcu camiasına genelleme uyarısı

Adnan İncetoprak, Mahmut Şahin’in altın alışverişinde genel ekspertiz çağrısının kuyumcu esnafında haksız bir şüphe oluşturacağını belirtti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kuyumcu camiasına genelleme uyarısı

Kuyumcu camiasına genelleme uyarısı

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'in altın alışverişinde genel ekspertiz önerisinin sektör üzerinde olumsuz algı yaratabileceğini söyledi.

İncetoprak'ın tepkisi:

"Mahmut Şahin’in tüketici konusunda açıklama yapması elbette mümkündür. Ancak kuyumculuk sektörünün sözcüsü gibi, meslek kuruluşlarının görüşüne ihtiyaç duymadan bütün sektörü ilgilendiren değerlendirmelerde bulunmasını doğru bulmuyoruz. Kayseri’de bu mesleğin temsilcisi olan bir dernek vardır. Biz görevimizin başındayız. Basın aracılığıyla vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri ve uyarıları sürekli yapıyoruz. Sektörümüz hakkında kamuoyuna açıklama yapılırken bizim bilgi ve tecrübemize de başvurulmasını bekliyoruz. ’Altın alırken kandırılmayın’ başlığıyla sunulan bu tür açıklamaların, işini dürüstçe yapan esnafımız üzerinde oluşturabileceği olumsuz algı göz ardı edilemez. Tüketiciyi koruma amacı taşıyan açıklamalar, bütün bir meslek camiasını şüphe altında bırakacak genellemelere dönüşmemelidir" dedi.

Vatandaşa ve esnafa çağrı:

"Kayseri kuyumcu esnafı, müşterisiyle yıllardır güvene dayalı bir ilişki kurmaktadır. Biz bütün esnafımızın emeğinin, alın terinin ve mesleki itibarının yanındayız. Esnafımızın haksız bir töhmet altında bırakılmasına sessiz kalmayız. Vatandaşlarımız da şunu bilsin; altın alışverişinde herhangi bir sorunuz, tereddüdünüz veya yaşadığınız bir sıkıntı varsa derneğimizin kapısı sizlere her zaman açıktır. Başvurularınızı dinliyor, ilgili esnafımızla görüşüyor ve sorunun çözümü için yardımcı oluyoruz. Hakkınızı ararken yalnız değilsiniz. Somut bir yanlış varsa üzerine gidilmesini biz de isteriz. Ancak somut bir olay ile bütün sektöre yönelik şüphe oluşturmak arasında ciddi bir fark vardır. Herkesin açıklamalarında bu sorumluluğu taşımasını bekliyoruz. Bizim görevimiz, esnafımızın itibarına sahip çıkmak ve vatandaşımızın güvenle alışveriş yapmasına katkı sunmaktır. Bu görevi kararlılıkla sürdüreceğiz."

İncetoprak, sektör temsilcileriyle iletişim çağrısını yineleyerek, meslek kuruluşlarına danışılmadan yapılan genellemelerin hem esnafın itibarını zedeleyebileceğini hem de tüketici güvenini zayıflatabileceğini vurguladı.

KAYSERİ SARRAF VE KUYUMCULAR DERNEĞİ BAŞKANI ADNAN İNCETOPRAK; TÜKETİCİLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI...

KAYSERİ SARRAF VE KUYUMCULAR DERNEĞİ BAŞKANI ADNAN İNCETOPRAK; TÜKETİCİLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI MAHMUT ŞAHİN’İN ALTIN ALIŞVERİŞİNDE EKSPERTİZ YAPTIRILMASI YÖNÜNDEKİ AÇIKLAMALARINA TEPKİ GÖSTERDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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