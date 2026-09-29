Kuzeydoğu'nun kültür rüzgarı Pendik'te: Kars, Ardahan ve Iğdır tanıtım günü

Pendik'e taşınan kuzeydoğu kültürü:

Pendik'te Kars, Ardahan ve Iğdır'ın kültürel mirasını yaşatmak ve tanıtmak amacıyla düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günü için hazırlıklar tamamlanıyor. Etkinlik, 2 Ekim Cuma günü Pendik Millet Bahçesi'nde saat 18.00-23.00 arasında gerçekleştirilecek ve Pendik Belediyesi'nin Memleket Günleri programı kapsamında yer alacak. Organizasyon; Pendik Kars Ardahan Iğdır Derneği (KAİDER), Pendik Ardahan İl Derneği ve Pendik Iğdır İl Derneği tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

müzik ve sahne programı:

Gecede Kars, Ardahan ve Iğdır'a özgü türkü ve ezgiler ön plana çıkacak. Sahne alacak isimler arasında Dilara Senemoğlu, Oğuz Sözbir, Gülnaz Orhan, Efsane Göleli, Âşık Gökmen Dursunoğlu ve Âşık Ercan Şimşekoğlu bulunuyor. Programın sunuculuğunu Duygu Akçay, moderatörlüğünü ise Erdinç Yenigül üstlenecek. Etkinlik boyunca Kafkas ekibi ile davul-zurna topluluğu da yer alarak geceye ritim ve görsel zenginlik katacak; bu sayede yöresel müzik gelenekleri kent ortamında canlı tutulacak ve kuşaklararası aktarım desteklenecek.

yöresel lezzetler ve dayanışma:

Tanıtım gününün bir diğer odağını yöresel tatlar oluşturuyor. Etkinlik kapsamında yaklaşık 2 bin kişiye kesme aşı, kete, pişi ve göğermiş peynir ikram edilecek. Ayrıca kaşar peyniri ve petek balı gibi bölgeye has lezzetler ziyaretçilere sunulacak. Bu ikramlar, Kars, Ardahan ve Iğdır mutfağının somut kültürel değerlerini tanıtmaya yönelik planlanmış olup hem gastronomik farkındalık yaratmayı hem de hemşehri dayanışmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Etkinlik, İstanbul'da yaşayan hemşehrileri bir araya getirirken, aynı zamanda bölge kültürünün geniş kitlelere ulaşması ve genç kuşaklara aktarılması açısından önemli bir platform oluşturuyor. Pendik'te düzenlenecek bu gece, hem eğitsel hem de sosyal bir buluşma niteliği taşıyor.

PENDİK’TE KARS, ARDAHAN VE IĞDIR’IN KÜLTÜRÜ, MÜZİĞİ VE YÖRESEL DEĞERLERİ BİR ARAYA GELİYOR. KARS-ARDAHAN-IĞDIR TANITIM GÜNÜ, 2 EKİM CUMA GÜNÜ PENDİK MİLLET BAHÇESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.