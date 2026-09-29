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İstanbul'da 12 olayın bağlantısı çözüldü: eş zamanlı operasyonlarda 11 gözaltı

İstanbul Emniyeti, 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayının bağlantılarını tespit edip eş zamanlı operasyonlarla 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul'da 12 olayın bağlantısı çözüldü: eş zamanlı operasyonlarda 11 gözaltı

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde meydana gelen 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayına ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı.

İnceleme ve takip çalışmaları:

Ekiplerin saha ve takip çalışmaları sonucunda olaylar arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerle olaylara karıştığı değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi.

Eş zamanlı operasyon ve ele geçirilenler:

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 50 kartuş, 169 fişek ve 6 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar hakkında başlatılan tahkikatın sürdüğü, operasyonun kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

İstanbul’da 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayları ile ilgili eş zamanlı operasyon: 11...

İstanbul’da 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayları ile ilgili eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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