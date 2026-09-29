Sigortanın dört elementten doğan güvence vaadi

Sigorta Haftası bu yıl 15’inci kez 5-11 Ekim tarihlerinde düzenleniyor

Sigorta farkındalığını artırmak amacıyla 2011 yılından bu yana sektör paydaşlarının katılımıyla düzenlenen Sigorta Haftası, bu yıl 5-11 Ekim tarihleri arasında 15’inci kez gerçekleştirilecek. Hafta, ‘Dört Element. Tek Güvence.’ yaklaşımıyla iklim risklerinden afetlere, kentsel dayanıklılıktan mobilitenin geleceğine kadar geniş bir gündemi ele alacak.

Programın öne çıkan buluşmaları:

Hafta boyunca başta Ankara, İstanbul, Malatya ve Gaziantep olmak üzere ülke genelinde sigorta sektörü paydaşları tarafından çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler, sigortanın sadece finansal koruma değil; hayatın, üretimin ve emeğin sürekliliğini sağlayan bir mekanizma olduğuna vurgu yapacak.

5 Ekim: Ankara’da InsureTalks - Sigorta Zirvesi; İstanbul’da TARSİM Sigorta Şirketleri Bilgilendirme Toplantısı ve Smart-i Awards 2026 Ödül Töreni.

6 Ekim: İstanbul’da AXA Türkiye İklim Raporu Lansmanı; Quick Sigorta’nın OVP’nin Dayanıklılık Vizyonu Paneli; Sigorta Brokerleri Derneği’nin brokerliğin tarihini içeren kitap lansmanı ve Quick Art Space’de ‘Aynı Yerde Yolculuk’ sergi açılışı.

7 Ekim: Türkiye Sigorta’nın Malatya’da Abdülhamid Han Ortaokulu’nda gerçekleştireceği Her Sınıf Bir Tohum Projesi buluşması; İstanbul’da Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD) 18. Uluslararası Sigortacılık Konferansı ve AXA Sigorta Mobilite Vizyonu 2040 Zirvesi.

8 Ekim: Hafta etkinliklerinden biri olan 5. Uluslararası Sigorta Zirvesi, TSB ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda yapılacak; aynı kapsamda 5. Makale Yarışması kazananlarına ödüller verilecek. Akşam ise İstanbul’da Yüksek Topuklar Sigorta Sektöründe Kadın Zirvesi düzenlenecek.

10 Ekim: Haftanın kapanış etkinliği olarak Gaziantep’te Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

Sigortanın amaç ve mesajı:

Hafta boyunca gerçekleştirilecek buluşmalar, sigortanın değişen riskler karşısında hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekeceğini, sigortanın günlük hayattaki yerini ve toplumun dayanıklılığını artırmadaki rolünü kamuoyuyla paylaşacağını vurguluyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigortanın bireylerin, kurumların ve toplumun geleceğe daha güvenle hazırlanmasını sağlayan bir güvence mekanizması olduğunu öne çıkarıyor.

TSB Başkanı Ahmet Yaşar ise konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl Sigorta Haftası’nda ‘Dört Element. Tek Güvence.’ diyerek hayatın temelini oluşturan toprak, su, hava ve ateşe dikkat çekiyoruz. Toprak üzerinde evlerimizi ve iş yerlerimizi kuruyor, sudan yaşam ve üretim için yararlanıyor, havanın şartlarına göre geleceğimizi planlıyor, ateşin enerjisiyle emek verip değer üretiyoruz. Ancak bu unsurlarla bağlantılı riskler de değişiyor. Sigortanın görevi, riskleri önceden anlamamıza yardımcı olmak ve bir kayıp yaşandığında hayatın, üretimin ve emeğin devamı için güvence sağlamaktır"

TSB BAŞKANI AHMET YAŞAR