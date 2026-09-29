Nusaybin'de itfaiye operasyonu: balkonda mahsur kalan iki kişi güvenli şekilde tahliye edildi

Nusaybin'de itfaiye operasyonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binada çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı. Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi ve henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

olayın seyri:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, binada mahsur kalan kişilerin balkonda bulunduğunu belirtti. İtfaiye ekiplerinin hızlı çalışması sonucu iki kişi balkondan alınarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

müdahale ve sonrası:

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Olayla ilgili yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ve tahliye edilenlerin sağlık durumlarıyla ilgili bilginin yetkili birimlerce paylaşılacağını bildirdi.

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE BİR BİNADA ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ, İTFAİYE EKİPLERİNCE BALKONDAN ÇIKARILDI.