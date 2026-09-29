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Ladik'te eğitim emekçileri için kapsamlı sağlıklı nefes girişimi

Kaymakamlık öncülüğünde başlayan proje, eğitim çalışanlarına tütünle mücadele, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve iyi oluş desteği sağlayacak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ladik'te eğitim emekçileri için kapsamlı sağlıklı nefes girişimi

Ladik'te eğitim çalışanlarına yönelik sağlıklı nefes projesi

Ladik Kaymakaklığı himayesinde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen proje, eğitim çalışanlarının sağlık ve iyi oluşunu desteklemeyi hedefliyor. Proje kapsamında protokoller Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şubesi ve Ladik Toplum Sağlığı Merkezi ile imzalandı. Çalışma okul yöneticileri, öğretmenler, memurlar ve diğer eğitim personelini kapsayacak şekilde tasarlandı.

Projenin amaçları ve kapsamı:

Projenin öncelikli hedefi, eğitim çalışanlarının sağlığını güçlendirmek ve mesleki yaşamda iyi oluşu artırmaktır. Bu kapsamda tütün bağımlılığıyla mücadele ön planda tutuluyor; sigarayı bırakmak isteyen çalışanların sağlık hizmetlerine ve profesyonel desteğe erişimi kolaylaştırılacak. Buna ek olarak sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve genel iyi oluş konularında bilgilendirme ve destek çalışmaları yürütülecek.

Kurumsal iş birliği ve uygulama süreci:

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, projenin temel amacının eğitim çalışanlarına ihtiyaç duydukları desteği sunmak olduğunu vurguladı. Ladik Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gürkan Özel ise tütün kullanımının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek, çalışanların doğru bilgiye ulaşması ve sigarayı bırakmak isteyenlerin sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi için merkezin destek vereceğini belirtti. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de kurumlar arası iş birliğinin bağımlılıkla mücadeledeki önemine işaret etti ve proje kapsamındaki saha çalışmaları ile deneyimlerini paylaşacaklarını ifade etti.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca uygulanacak proje kapsamında eğitim kurumlarında farkındalık çalışmalarının yanı sıra eğitimler, saha faaliyetleri ve gönüllülük çalışmaları gerçekleştirilecek. Proje, çalışanların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve okullarda sürdürülebilir bir iyi oluş desteği ağı oluşturmayı amaçlıyor.

LADİK KAYMAKAMLIĞI HİMAYESİNDE, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA HAZIRLANAN PROJE...

LADİK KAYMAKAMLIĞI HİMAYESİNDE, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA HAZIRLANAN PROJE KAPSAMINDA TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ SAMSUN ŞUBESİ VE LADİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İMZALANDI. PROJE; OKUL YÖNETİCİLERİ, ÖĞRETMENLER, MEMURLAR VE DİĞER EĞİTİM ÇALIŞANLARINI KAPSAYACAK. ÇALIŞMAYLA TÜTÜN BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE EDİLMESİ, SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYEN ÇALIŞANLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE VE PROFESYONEL DESTEĞE ULAŞMASININ KOLAYLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR. AYRICA SAĞLIKLI BESLENME, FİZİKSEL AKTİVİTE VE GENEL İYİ OLUŞ KONULARINDA DA ÇALIŞMALAR YAPILACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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