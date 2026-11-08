Lider Bursaspor, milli arada hazırlık ritmini Başakşehir karşısında arayacak

Bursaspor, milli arada İstanbul'da hazırlık maçına çıkıyor

Trendyol 1. Lig'e lider giren Bursaspor, liglere verilen millî arada çalışmalarını resmi bir hazırlık maçıyla sürdürecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre karşılaşma 15 Kasım Pazar günü Başakşehir Tesisleri'nde saat 16.00'da başlayacak.

hazırlık maçının hedefleri:

Yönetim ve teknik kadro, milli arada düzenlenecek hazırlık maçını oyuncuların maç temposunu koruması ve takım taktiklerinin test edilmesi için bir fırsat olarak görüyor. Karşılaşma aynı zamanda eksiklerin tespit edilmesi ve sezonun geri kalanına yönelik dayanıklılık çalışmalarının saha koşullarında sınanması açısından önem taşıyor.

juergen elitim'in sakatlığı ve tedavi süreci:

Antalyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanan Juergen Elitim'in tedavisine başlandı. Yapılan muayene ve görüntülemelerde Kolombiyalı futbolcunun ayak bileğindeki sindesmoz bağlarından AİTFL bağında orta dereceli ödem ve kanama tespit edildiği bildirildi. Kulüp, Elitim'in sahalara dönüş süresinin ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek görüntülemeler ve futbolcunun klinik durumuna göre netleşeceğini açıkladı.

Teknik ekip ve sağlık kadrosu, milli aradaki programı hem takımın hazır olmasını sağlamak hem de sakat oyuncular için kontrollü rehabilitasyon fırsatına dönüştürmeyi hedefliyor. Taraftarlar için planlanan hazırlık maçının sonuçtan çok hazırlık ve değerlendirme ağırlıklı geçmesi bekleniyor.

TRENDYOL 1. LİG’E MİLLİ ARADA LİDER GİREN BURSASPOR, 15 KASIM PAZAR GÜNÜ BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞACAK.