Manisa'daki ölümcül otobüs kazasında soruşturmada üç gözaltı

Kaza ayrıntıları:

Akhisar ilçesinde O5 İzmir-İstanbul otoyolu İzmir istikameti Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında saat 11.09'da meydana gelen çarpışmada, 16 AED 124 plakalı tur otobüsü ile 78 YD 559 plakalı çekici yan yana çarpıştı. Kazada yetkililerin verdiği bilgiye göre 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralı olarak çeşitli hastanelere sevk edildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayın aydınlatılması için 3 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Soruşturma kapsamında tur otobüsünün şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. gözaltına alındı. Başsavcılık, trafik kazasına ilişkin soruşturmanın tüm titizlikle devam ettiğini bildirdi.

MANİSA AKHİSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI.