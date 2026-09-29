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Muhtar atıyla konvoyu durdurup gelinle damada sürpriz yaptı

Kastamonu Seydiler Merkez Mahalle muhtarı Yücel Bakırcıalioğlu, atıyla katıldığı düğün konvoyunda gelin arabasının önünü kesip çiftin neşesini artırdı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:05

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muhtar atıyla konvoyu durdurup gelinle damada sürpriz yaptı

Muhtarın konvoya katılımı ve o anlar:

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düzenlenen Uğur ve Yasemin Güllü çiftinin düğün merasiminde, Merkez Mahalle muhtarı Yücel Bakırcıalioğlu atıyla dikkat çekti. Bakırcıalioğlu, gelin ve damadı taşıyan konvoya binek araçlarla eşlik eden kortejin önünü atıyla keserek renkli görüntüler oluşturdu. O sırada damat Uğur Güllü gelin arabısından inerek muhtara bahşiş verip yolu açmasını istedi; bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Muhtarın neden atla katıldığını anlatması:

Bakırcıalioğlu, farklılık olsun diye konvoya atıyla katıldığını söyleyerek, amaçlarının gelin ve damada hatıra bırakmak olduğunu belirtti. Muhtar, 'Hep taksi ile millet gelin arabasının önünü kesiyorlar, bizler de at ile gelin arabasının önünü keselim de gelin ile damada hatıra kalsın istedik' diyerek jestlerinin geleneksel bir adeti yansıttığını vurguladı. Ayrıca, yürüyüşü Peygamber Efendimizin sünneti olarak nitelendirip çiftin mutlu gününü tebrik ettiğini söyledi.

sosyal medyada yankı ve bölge geleneği:

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi çekti ve bölgedeki düğün adetlerine dair konuşmalara neden oldu. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, muhtarın atı ve konvoya davul zurna eşlik etmesi öne çıktı. Bakırcıalioğlu, düğün salonuna kadar gelin arabasına eşlik ettiklerini belirterek bu tür uygulamaların kendi yöresinde adetten biri olduğunu ifade etti.

Görüntüler, hem düğün sahipleri hem de konvoydakiler için neşeli bir anı olarak kayda geçti; muhtarın jesti çiftin töreninde unutulmaz bir sahne oluşturdu. O anlar sosyal platformlarda paylaşılmaya devam ediyor ve yerel geleneklerle modern kutlama pratiklerinin nasıl iç içe geçtiğine dair örnek teşkil ediyor.

KASTAMONU’NUN SEYDİLER İLÇESİNDE BİR DÜĞÜN MERASİMİNDE SEYDİLER İLÇE MERKEZ MUHTARI YÜCEL...

KASTAMONU’NUN SEYDİLER İLÇESİNDE BİR DÜĞÜN MERASİMİNDE SEYDİLER İLÇE MERKEZ MUHTARI YÜCEL BAKIRCIALİOĞLU, AT İLE KONVOYA KATILARAK GELİN ARABASININ ÖNÜNÜ KESTİ. MUHTARIN, DÜĞÜN KONVOYUNA KATILMASI VE GELİN ARABASININ ÖNÜNÜ KESMESİ SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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