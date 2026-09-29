Dolar 48,9956 +0,02%
Euro 55,6043 -0,19%
Bist 12.440,40 -1,21%
Altın Gram 6.585,47 +0,29%
EUR/USD 1,1344 -0,25%
Brent Petrol 97,52 -0,32%
--°

Nazilli'de mahallelerden başlayan hareket dalgası: 'Mahallemde Hareket Var' ile yaşam aktifleşiyor

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, 28 Eylül'de Atatürk Parkı'nda başlattığı 'Mahallemde Hareket Var' ile hareketli yaşam farkındalığını artırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Nazilli'de mahallelerden başlayan hareket dalgası: 'Mahallemde Hareket Var' ile yaşam aktifleşiyor

Nazilli'de mahallelerden başlayan hareket dalgası: 'Mahallemde Hareket Var' ile yaşam aktifleşiyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, toplumda hareketli yaşam bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Mahallemde Hareket Var' etkinlikleri başladı. Serinin ilk buluşması 28 Eylül tarihinde Atatürk Parkında gerçekleştirildi. Organizasyonu yürüten Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, programla vatandaşların günlük yaşamlarına daha fazla fiziksel aktivite katmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

etkinliğin içeriği ve ilk buluşma:

Parkta bir araya gelen katılımcılar, basit egzersizlere, yürüyüşlere ve hareketli yaşamı teşvik eden bilgilendirme oturumlarına katıldı. Etkinlik boyunca hareketli yaşamın sağlığa katkıları, düzenli fiziksel aktivitenin günlük rutin haline getirilmesinin yolları ve herkesin erişebileceği pratik öneriler paylaşıldı. Program, katılımcılarda farkındalık oluşturmayı ve fiziksel aktiviteyi sosyalleşme ile birleştirerek sürdürülebilir hale getirmeyi hedefledi.

gelecek adımlar ve toplumla etkileşim:

'Mahallemde Hareket Var' serisinin, ilçenin farklı noktalarına taşınarak daha geniş kesimlere ulaşması planlanıyor. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, etkinliklerin yalnızca spor odaklı olmadığını; aynı zamanda sağlıklı yaşam kültürünün yerel düzeyde benimsenmesi için bir iletişim platformu sunduğunu vurguluyor. Etkinlikler, tüm yaş gruplarından vatandaşların katılımına açık tutulacak ve günlük yaşamda küçük ama etkili değişiklikler yapmaya yönlendirecek çalışmalarla desteklenecek.

Program yetkilileri, mahalle bazlı bu inisiyatifin uzun vadede sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratmasını beklediklerini belirterek, vatandaşları birlikte hareket etmeye davet etti. Mahallemde Hareket Var, hareketin günlük yaşama entegre edilmesi için yerel düzeyde atılan adımların önünü açmayı hedefliyor.

AYDIN&#039;IN NAZİLLİ İLÇESİNDE TOPLUMDA HAREKETLİ YAŞAM BİLİNCİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA DÜZENLENEN...

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE TOPLUMDA HAREKETLİ YAŞAM BİLİNCİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA DÜZENLENEN 'MAHALLEMDE HAREKET VAR' ETKİNLİKLERİ BAŞLADI. ETKİNLİK SERİSİNİN İLK PROGRAMI ATATÜRK PARKI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gökçeada'da dayanışma odaklı toplantı: sosyal yardımlarda uygulama ve erişim ele...
images

Tatvan'da açık kalp ameliyatı ağır kalp yaralanması geçiren hastayı hayata bağla...
images

Afyonkarahisar'da pazar dinamikleri izleniyor: marketlerde TÜFİS gözlemi
images

Çay'da getirilen ithal damızlıklara kapsamlı sağlık taraması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nemrut obsidyeninin izinde: Bitlis'te tarihöncesini aydınlatacak arazi çalışması

Afyonkarahisar'da pazar dinamikleri izleniyor: marketlerde TÜFİS gözlemi

Yoğun yağmur ve fırtına İstanbul sokaklarında hayatı sekteye uğrattı

Çanakkale'de hastanelerin afet müdahale kapasitesi eğitimle güçlendirildi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan