Vali Varol sahada inceleme yaptı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Söke’de yapımı devam eden Söke-Novada Farklı Seviyeli Kavşak projesini yerinde inceledi. Denetim sırasında projenin mevcut ilerleyişi, uygulama programı ve olası aksaklıklar değerlendirildi.

İncelemeye, Karayolları 2. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük ile şantiye yetkilileri eşlik etti; ayrıca Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar ve ilçe protokolü de toplantıda hazır bulundu.

Projenin önemi ve beklenen etkileri:

Söke-Milas Karayolu üzerinde, turizm güzergahında yer alan Novada Kavşağı projesi bölge için stratejik öneme sahip. Vali Varol, özellikle yaz aylarında tatil bölgelerine yönelen araç yoğunluğunun bu noktada belirginleştiğini vurguladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem Söke şehir içi ulaşımının hem de bölgedeki transit trafik akışının önemli ölçüde rahatlaması bekleniyor.

Takvim, olası aksaklıklar ve ilave tedbirler:

Denetimlerde çalışmaların geldiği aşama, uygulama takvimi ve muhtemel gecikme kaynakları masaya yatırıldı. Vali Varol, çalışmaların planlanan takvim çerçevesinde sürdüğünü belirterek kesin bir tamamlanma tarihi veremese de yaz sezonundaki yoğunluk başlamadan projenin bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Yetkililer, sürecin seyrine göre gerekmesi halinde ilave tedbirlerin değerlendirileceğini kaydetti. Şantiye ekipleri iş güvenliği ve trafik düzenlemelerini ön planda tutarak çalışmaları yoğunlaştırmayı sürdürüyor.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen ulaşım darboğazlarından biri olarak görülen Novada Kavşağı projesinin, güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor. Tamamlandığında projenin Söke ve çevre ilçeler açısından kalıcı bir rahatlama sağlaması öngörülüyor.

VALİ VAROIL NOVADA KAVŞAĞINDA