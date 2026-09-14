Okulun ilk gününde miniklerin coşkusu: Hantepe'de yüzlerde umut

Diyarbakır'da uzun yaz tatilinin ardından okullar yeniden öğrencilerle buluştu. Kent genelinde ders ziliyle birlikte eğitim kurumlarında hareketlilik yaşanırken, Kayapınar ilçesinde bulunan Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu da yeni dönemin ilk gününde çocuklarını karşıladı.

bahçede heyecan ve buluşma:

Sabah saatlerinde okula gelen öğrencilerin sevinci yüzlerine yansıdı; okul bahçeleri sohbet, oyun ve kucaklaşmalarla doldu. Bazı öğrenciler için bu yıl, okul hayatındaki ilk adım anlamına geliyordu ve velilerle öğretmenlerin desteğiyle minikler yeni rutinlerine başlama heyecanı yaşadı.

yöneticinin mesajı:

Okul Müdürü Osman Aydın, ilk ders zili çalmadan önce öğrencilerle bir araya gelerek yeni eğitim yılında başarı dileklerini iletti. Aydın, çocukların heyecanına ortak olarak eğitim-öğretim sürecinin önemine vurgu yaptı ve herkes için verimli bir dönem temennisinde bulundu.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okulda hem öğrenme hem sosyal gelişim açısından canlı bir atmosfer oluştu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasında görülen bu olumlu birliktelik, Hantepe'de yeni döneme dair beklenti ve umutları güçlendirdi.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE DİYARBAKIR’DA ÖĞRENCİLER YENİDEN OKUL SIRALARINA KAVUŞTU. KAYAPINAR’DAKİ HANTEPE EĞİTİM ŞEHİTLERİ İLKOKULUNDA YENİ DÖNEMİN İLK GÜNÜNDE ÖZELLİKLE MİNİK ÖĞRENCİLERİN YAŞADIĞI HEYECAN DİKKAT ÇEKTİ.