Dolar 48,6175 +0,13%
Euro 56,1017 -0,39%
Bist 14.304,80 -1,12%
Altın Gram 6.758,01 -1,94%
EUR/USD 1,1534 -0,58%
Brent Petrol 109,28 +4,46%
--°

Palamutta piyasayı dengelemek için kısa süreli av molası çağrısı

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Ahmet Mutlu, palamut bolluğunda piyasa dengesizliğini gidermek için kısa süreli av yasağı önerdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:25

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 10:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Palamutta piyasayı dengelemek için kısa süreli av molası çağrısı

balıkçılar sezon başında av molası istiyor:

1 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle 2026-2027 av sezonu başladı ve tekneler kasa kasa palamutla limana döndü. Sezonun ilk günlerindeki bolluk balıkçılarda umut oluşturdu ancak piyasadaki fiyat dengesizliği bu sevincin önüne geçti. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu kısa süreli bir av durdurma çağrısında bulundu.

fiyat dengesizliği ve küçük balıkçının durumu:

Mutlu, sezona ilişkin olarak "İbareler gerçekten çok iyi idi. Bu sene bizde bir hayal kırıklığı var. Balık var, her şey var fakat piyasada o kadar büyük bir dengesizlik var ki bundan kesinlikle ne büyük balıkçı ne de küçük balıkçı bir kuruş kazanır" ifadelerini kullandı. Teknenin çıkış fiyatının 30-40 TL civarında olduğunu; tüketiciye aynı balığın 100-125 TL bandında ulaştığını belirterek aradaki farkın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Mutlu ayrıca ikinci el kasa maliyetini 15 TL olarak aktardı ve küçük ölçekli balıkçının maliyetleri karşılayamayacağını söyledi.

Bu dengesizliği gidermek amacıyla Mutlu, "Büyük balıkçı olsun, küçük balıkçı olsun birkaç günlüğüne denize çıkmasın. 3 gün mü, 4 gün mü, bir hafta mı olacaksa, artık bunun değerlendirilmesi gerekiyor" diyerek kısa süreli bir av molası veya bunun yerine uygulanacak bir formül önerdi. Önerinin temel gerekçesi pazarda yeniden denge sağlanması ve küçük balıkçıların korunması.

üreme, stok ve hamsi beklentisi:

Mutlu, iklim şartlarının palamutun üremesine uygun olduğunu belirterek palamutun göç balığı olduğunu ve önümüzdeki aylarda stokun daha da artabileceğini kaydetti. Bu artışın piyasa dengesizliğini derinleştirme riski taşıdığını söyleyerek, "Buna en azından piyasa dengesinin gelmesi lazım. Çünkü bu balıkçıların ne küçüğü ne büyüğü bundan hiçbir şey kazanmaz" dedi.

Aynı zamanda bu sezon hamsi için de umutlu olduklarını ifade eden Mutlu, küçük balıkçının uzatma ağlarına hamsilerin vurduğunu ve bunun Rize, Hopa, Fatsa ve Ünye gibi yerlerde de görüldüğünü belirtti; "Bu denizde kalan yaz hamsisi de olabilir" sözleriyle olası bir ek bolluğa işaret etti.

Mutlu, küçük balıkçıların karşılaştığı bir diğer önemli sorunun soğuk zincir eksikliği ve muhafaza imkânlarının yetersizliği olduğunu; büyük teknelerin şok ve jel sistemleriyle ürünlerini nispeten daha iyi koruyabildiğini anlattı. Bu koşullar altında hem küçük hem de büyük balıkçıların koordineli bir duruşla avı durdurup, yeni bir eylem planı hazırlanmasını gerektiğini savundu.

Sonuç olarak Mutlu, piyasa dengesinin sağlanması için acil önlem alınmazsa ne küçük balıkçıların ne de tüketicinin kazanacağını belirterek, "Büyük küçük, tüm denizdeki teknelerin kesinlikle balıkçılığı durdurması lazım" çağrısını yineledi.

PALAMUT BOLLUĞU TEZGAHLARI SÜSLEDİ

PALAMUT BOLLUĞU TEZGAHLARI SÜSLEDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Canik entegre savunma ekosistemini DVD 2026'da Birleşik Krallık'a taşıyor
images

Samsun'un su güvencesi: Salıpazarı'na 1,1 milyar TL'lik arıtma tesisi
images

Balıkesir Ticaret Borsası'nda organ seçimleri 15 ekimde yapılacak
images

Ford Trucks Hannover'de taşıma teknolojisinin vizyonunu sergiliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manavgat'ta çadır ve Türk bayrağı altına saklanan uyuşturucu jandarmanın dikkatinden kaçmadı

kırıkkale'de 56 milyon liralık hesap trafiğiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi

Törende türkü söyleyen Erdoğan

Sinop'ta sinir krizi evde cam kırılmasına ve el yaralanmasına yol açtı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi