Samsunspor kritik randevunun hazırlıklarını sürdürüyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik patronu Nenad Bjelica, maç öncesi Nuri Asan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve karşılaşmanın ligde kalma süreci açısından taşıdığı önemi vurguladı.

maçın önemi:

Bjelica, Gençlerbirliği mücadelesini açıkça "6 puanlık" bir karşılaşma olarak tanımladı. Teknik direktör, rakiplerinin durumuna bakıldığında Samsunspor'un az da olsa daha avantajlı olduğunu belirtti ve bu tip karşılaşmalarda alınacak sonucun iki takımın sezonundaki yönünü belirleyebileceğini söyledi. Bjelica, Galatasaray ve Konyaspor karşılaşmalarında alınan oyun gelişimini ön plana çıkararak, o performansı sürdürüp galibiyetle buluşmaları gerektiğini ifade etti.

taraftara çağrı:

Deneyimli çalıştırıcı, özellikle taraftar desteğinin bu maçta belirleyici olacağını yineledi. Bjelica, Amedspor ve Konyaspor maçlarında seyircinin takıma güçlü bir katkı sağladığını hatırlatarak, Gençlerbirliği mücadelesinde de benzer hatta daha yoğun bir destek beklediklerini söyledi. Teknik adam, amaçlarının puanları bir an önce toplamaya başlamak olduğunu ve taraftarların o son vuruşu yaparak takımı iteceğini umduklarını dile getirdi.

kadroyla çalışma ve hakem değerlendirmesi:

Bjelica, takımın kadro planlaması ve transfer süreçlerinde göreve gelmeden önce yapılan tercihlerin etkili olduğunu belirterek, "Ben buraya zaten yapılmış bir kadro planlamasından sonra geldim" ifadesini kullandı. Elindeki oyuncu grubuyla en iyi adaptasyonu sağlayıp, hızlıca puan toplamak ve oyunu geliştirmek üzerine çalıştığını aktardı.

Ayrıca Galatasaray maçındaki hakem kararlarına da değinen Bjelica, futbolda hata olabileceğini belirtirken, Galatasaray’ın ilk golünde gözle görülür bir hata olduğunu savundu. Yardımcının ofsaytı görmemesi ve VAR hakeminin çağırmaması gibi zincirleme hataların gol öncesinde etkili olduğunu ifade etti; ancak sonucun kabul edilip önlerindeki maçlara odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Özetle Nenad Bjelica, Samsunspor'un Gençlerbirliği maçını ligde kalma mücadelesi açısından kilit bir randevu olarak gördüğünü, takımın son dönemde sergilediği oyun yapısını sürdürerek yenilmezlik serisi başlatmak istediklerini ve bunun için taraftarın son dokunuşuna ihtiyacı olduğunu belirtti.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ NENAD BJELİCA, "LİGDE KALMAK ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR KARŞILAŞMA OYNAYACAĞIZ. GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 6 PUANLIK BİR KARŞILAŞMA" DEDİ.