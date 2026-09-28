Şap alarmı: Bayburt'ta yetiştiricilere aşı ve önlem çağrısı

bayburt'ta şap uyarısı:

Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şap vakaları görüldü. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yetiştiricilere uyarılarda bulundu.

aşı ve biyogüvenlik önlemleri:

Şapın, çift tırnaklı hayvanlarda görülen ve hızla bulaşabilen viral bir hastalık olduğu hatırlatıldı. Yetkililer, hayvanların zamanında aşılatılması ve işletmelerde biyogüvenlik tedbirlerine uyulmasının önemine dikkat çekti.

Uyarıda ayrıca şüpheli vakalarda hayvan hareketlerinin kısıtlanması ve hastalığın yayılmasına yol açabilecek temaslardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

izolasyon, bildirim ve hijyen uygulamaları:

Hastalık belirtisi gösteren hayvanların derhal diğerlerinden ayrılması ve vakit kaybetmeden veteriner hekime veya il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bilgi verilmesi istendi. Şüpheli durumlarda yetkili makamlara bilgi verilene kadar hayvan hareketlerinin sınırlandırılması önerildi.

Yetiştiricilere işletmelerde temizlik ve hijyene dikkat etmeleri, personel ve ekipmanların dezenfeksiyonunu sağlamaları, aşı programlarını aksatmamaları çağrısı yapıldı. Amaç, hastalığın yayılmasını engellemek ve hayvan sağlığını korumaktır.

BAYBURT’TA YETİŞTİRİCİLERE ŞAP HASTALIĞI UYARISI