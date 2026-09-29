Sarıkamış’ta 29 eylül anısı: 106 yıldır süren birlik ve minnet

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, 29 Eylül Kurtuluş Günü dolayısıyla düzenlenen programla ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı anıldı. Etkinlikte, Kurtuluş’un tarihi bağlamı ve Milli Mücadele yıllarında yapılan fedakârlıklar bir kez daha vurgulandı.

Tören ve protokol katılımı:

Programda ilçenin yerel ve askeri yetkilileri hazır bulundu. Kaymakam Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Nuri Köyden ile Belediye Başkanı Serdar Kılıç gibi isimlerin katıldığı törende, kurtuluşun önemine ilişkin konuşmalar yapıldı ve anma törenleri gerçekleştirildi.

Tarihi önem ve anma kültürü:

Sarıkamış, tarihi ve stratejik konumu nedeniyle Milli Mücadele döneminde Doğu Cephesi’nde önemli bir role sahipti; ilçenin işgalden kurtarılması 29 Eylül 1920 tarihinde gerçekleşti. Bu olay, bölgenin yeniden Türk hakimiyetine geçmesinde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor ve yerel hafızada yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda vatan sevgisi ve milli birlik simgesi olarak yaşatılıyor.

Programda ayrıca Kurtuluş mücadelesinde emeği geçenlerin anılması ön plana çıktı. Tören kapsamında, başta şehitler olmak üzere tüm kahramanlar rahmet ve minnetle yad edildi; konuşmacılar, tarihin gelecek kuşaklara aktarılmasının ve birlik mesajının sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Gün boyunca yapılan anma etkinlikleri, ilçede yaşayanlar için ortak bir hafıza ve paylaşım alanı oluşturdu. Sarıkamış’ın kurtuluşu, bölge halkı tarafından hem tarihî bir dönüm noktası hem de toplumsal dayanışmanın somut bir ifadesi olarak ele alınıyor.

SARIKAMIŞ’IN KURTULUŞUNUN 106. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI(KARS-İHA)