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Savaklı mevkiinde otomobil şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Savaklı mevkiinde sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole devrildi; 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:10

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Savaklı mevkiinde otomobil şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Savaklı mevkiinde, sabah saatlerinde Malatya-Adıyaman kara yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve şarampole devrildi.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları hastaneye nakletti. Yaralıların kimlikleri ve tedavi durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

soruşturma ve trafik uyarısı:

Olay yerine intikal eden polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin araştırıldığını belirtirken, sürücülere ve yol kullanıcılarına trafik kurallarına uyma ve tedbirli olma çağrısında bulunuldu.

DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ...

DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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