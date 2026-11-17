Seraların ömrü uzuyor: Samsun'da 99 bin metrekare naylon desteği

Samsun'da örtüsü doğal afetler, yıpranma veya ekonomik ömrünü tamamlama nedeniyle zarar gören seraların yenilenmesi amacıyla üreticilere sera naylonu desteği sağlanıyor. 2026 yılı çalışmaları kapsamında yürütülen destekle, üretimin sürdürülebilirliği ve üreticilerin maliyet yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

destek kapsamı ve amaçları:

Tarım ve Orman Bakanlığı katkısıyla yürütülen Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında; örtüsü zarar görmüş, yıpranmış veya ekonomik ömrünü tamamlamış seraların yenilenmesi amaçlanıyor. Bu destekten metal ve ahşap konstrüksiyona sahip ticari üreticiler yararlanıyor. 2026 programı ile 61 üreticiye yaklaşık 99 bin metrekare yani 18 ton sera naylonu teslim ediliyor.

finansman ve önceki uygulamalar:

Projeye ayrılan toplam bütçe 2 milyon 733 bin 840 TL olarak belirlendi; bu tutarın 1 milyon 366 bin 920 TL'sı Bakanlık tarafından karşılanıyor. Proje, Bakanlık ve üreticilerin yüzde 50'şer katkısıyla yürütülüyor. Sera naylonu desteği önceki yıllarda da sürdürülmüş; son 3 yılda 407 üreticinin toplam 350 dekar serasının naylon örtüsü yenilenmiş, 2024 ve 2025 yıllarında ise 346 üreticiye toplam 86 ton naylon teslim edilmişti.

ilçe dağılımı:

2026 yılı desteğinden faydalanan üreticiler ve ilçelere göre dağılım şu şekilde: Bafra: 19 üretici, Çarşamba: 21 üretici, Vezirköprü: 7 üretici, Terme: 4 üretici, Salıpazarı: 3 üretici, Canik: 2 üretici, Alaçam: 1 üretici, Atakum: 1 üretici, 19 Mayıs: 1 üretici.

Samsun'un 2026 yılı örtü altı üretim varlığı kayıtlarında toplam 2 bin 552 dekar alan bulunuyor; bunun 115 dekarı alçak tüneller, 2 bin 234 dekarı yüksek tüneller ve 203 dekarı plastik seralar olarak kaydedildi. Yürütülen projelerle üreticilerin emeğinin korunması, sera altyapısının güçlendirilmesi ve örtü altı tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

SAMSUN’DA TARIMSAL ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK VE ÜRETİCİLERİN MALİYET YÜKÜNÜ AZALTMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, 61 ÜRETİCİYE YAKLAŞIK 99 BİN METREKARE SERA NAYLONU DESTEĞİ SAĞLANIYOR.