Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,5990 -0,20%
Bist 12.439,14 -1,22%
Altın Gram 6.574,16 +0,29%
EUR/USD 1,1343 -0,26%
Brent Petrol 97,50 -0,34%
--°

Seza Çimento Anadolu'da yeni büyüme hikâyesini yazmaya devam edecek

Prof. Dr. Yasemin Açık, Elazığ'daki 27. İş Dünyası Zirvesi'nde Seza Çimento'nun 10 yıldır Anadolu'da üretip yatırımlarla bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Seza Çimento Anadolu'da yeni büyüme hikâyesini yazmaya devam edecek

Seza Çimento'dan Elazığ'da Anadolu vurgusu

Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 25-26 Eylül tarihlerinde FIRATSİFED ev sahipliğinde Elazığ'da gerçekleştirilen 27. İş Dünyası Zirvesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasının Anadolu'nun güçlenmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Zirvede öne çıkan temalar:

Her seviyeden kamu yöneticisi, sivil toplum temsilcisi ve iş insanlarının katıldığı zirvede; bölgesel kalkınma, yatırım fırsatları ve ülkenin gelecek vizyonu kapsamlı şekilde ele alındı. Etkinlikte ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı ve bölgesel potansiyelin değerlendirilmesi üzerinde duruldu.

Zirvenin ev sahibi FIRATSİFED ve ana sponsoru Seza Çimento toplantı boyunca Yukarı Fırat Havzası ile Doğu Anadolu'nun sanayi ve üretim kapasitesini ön plana çıkardı. Şirket, ana sponsorluk karşılığı aldığı teşekkür plaketiyle onurlandırıldı.

Seza Çimento'nun bölgeye katkısı:

Prof. Dr. Yasemin Açık değerlendirmesinde, memleketi Elazığ'da zirvenin gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Yukarı Fırat Havzası'nın genç nüfusu ile üretim potansiyelinin tüm Türkiye'ye gösterilmesinin önemine işaret etti.

Açık, Seza Çimento'nun bölgedeki 10 yıllık üretim geçmişine değinerek şirketin yatırımlarıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını ifade etti. Açık sözlerini şu şekilde özetledi: 'Türkiye'nin yeni büyüme hikayesinin Anadolu'da yazılması için sorumluluk almaya devam edeceğiz.'

Konuşmada ayrıca bölgesel yatırımların istihdam, sanayi altyapısı ve genç iş gücünün değerlendirilmesi açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı. Zirve, Doğu Anadolu'nun ekonomik dönüşümünü hızlandıracak adımların tartışıldığı bir platform olarak öne çıktı.

Seza Çimento'nun ana sponsorluğu ve yerel yatırımları, şirketin bölgeyle olan bağını ve uzun vadeli kalkınma hedeflerine olan bağlılığını somutlaştırıyor. Zirve sonrası yapılan değerlendirmeler, benzer iş birliklerinin ve yatırımların artmasının bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını gösteriyor.

SEZA ÇİMENTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. YASEMİN AÇIK, ZİRVEYE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRMEDE...

SEZA ÇİMENTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF. DR. YASEMİN AÇIK, ZİRVEYE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gökçeada'da dayanışma odaklı toplantı: sosyal yardımlarda uygulama ve erişim ele...
images

Tatvan'da açık kalp ameliyatı ağır kalp yaralanması geçiren hastayı hayata bağla...
images

Afyonkarahisar'da pazar dinamikleri izleniyor: marketlerde TÜFİS gözlemi
images

Çay'da getirilen ithal damızlıklara kapsamlı sağlık taraması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya’nın yarınlarına yatırım: ATSO’nun 2022-2026 dönemi raporu

sinpaş tatil evi konsepti müsiad expo 2026'da iş dünyasıyla buluştu

serdivan operasyonunda yaklaşık 2 ton bonzaiye denk gelen sentetik madde ele geçirildi

Gökçeada'da dayanışma odaklı toplantı: sosyal yardımlarda uygulama ve erişim ele alındı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan