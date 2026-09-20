sonbaharda göz sağlığını korumanın öncelikleri

Sonbahar dönemi ve göz sağlığı üzerinde etkileri

Hassas bir mevsim olan sonbaharda, yazın yorulan gözler çeşitli etkenlerle tekrar rahatsızlanabiliyor. Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, bu dönemde alınması gereken basit ama etkili önlemleri paylaştı. Uzman, hem enfeksiyon riskine karşı korunmanın hem de var olan şikayetleri kötüleştirmemenin önemine dikkat çekti.

Toplu taşıma ve enfeksiyon riskine karşı dikkat:

İpçioğlu, özellikle otobüs, tramvay gibi kalabalık ortamlarda göz nezlesi gibi enfeksiyonların kolay yayıldığını belirtiyor. Gözde kızarıklık, kaşıntı veya çapaklanma gibi ilk belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden göz hekimine başvurulması gerektiğini vurguladı. Tedaviye başlandığında ilaçların özenle kullanılması ve tedavinin yarıda bırakılmaması gerektiği uyarısı yaptı.

Ofis ortamı ve monitör kullanıcılarına öneriler:

Günlük hayatımızda bilgisayar kullanımının yaygın olması nedeniyle ofis çalışanlarında sıkça görülen sorunların başında monitör hastalığı geldiğini aktaran İpçioğlu, yoğun klima kullanımının göz kuruluğunı artırarak mevcut hastalıkları tetikleyebileceğini söyledi. Klimalı ortamlarda çalışanlara nemlendirici göz damlası kullanılması önerilirken, sürekli ekrana bakanlarda düşük dereceli gözlük kullanımının fayda sağlayabileceği belirtildi.

Güneş gözlüğü kullanımı ihmal edilmemeli:

Sonbahar olsa bile güneş ışınlarının göze direkt temasının olumsuz etkilerinin sürdüğünü belirten İpçioğlu, özellikle araç kullananlar ve açık havada çalışanlar için güneş gözlüğü kullanımını şiddetle tavsiye etti. Güneydoğu ve Doğu Anadolu gibi dörde mevsim güneş alan bölgelerde ışınların daha dik gelmesi sebebiyle bu uyarı daha da önem kazanıyor.

Sonbaharda göz sağlığını korumak için kalabalık ortamlarda temkinli olmak, erken belirtileri ciddiye almak, ofis ortamında kuruluğu önleyici önlemler almak ve uygun zamanlarda koruyucu güneş gözlüğü kullanmak günlük pratikte uygulanabilecek temel adımlar arasında yer alıyor.

GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI OP. DR. ADNAN İPÇİOĞLU