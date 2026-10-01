Teknofest Güneydoğu'da Bayraktar TB3, AKINCI ve timlerin gökyüzü gösterisi

Bayraktar TB3 şanlıurfa semalarında yeteneklerini sergiledi

Milli teknoloji hamlesinin dikkat çeken ürünlerinden biri olan Bayraktar TB3, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen ikinci gün gösterisinde izleyenlerden büyük beğeni topladı. Festival alanını dolduran binlerce ziyaretçi, yerli SİHA'nın motorunu çalıştırıp piste çıkışından sonra yapılan zorlu manevraları ilgiyle takip etti.

Uçuş boyunca sergilenen dayanıklılık ve havada kalış yeteneği, yerli mühendisliğin ulaştığı teknik düzeyi gözler önüne serdi. Gösteri, festival boyunca alana yayılan coşkuyu artırırken, bölge gençlerinin ve teknoloji meraklılarının yoğun ilgisi dikkat çekti.

gösterinin teknik ve toplumsal yankıları:

Bayraktar TB3'ün performansı, savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesinin somut bir örneği olarak değerlendirildi. İzleyiciler hem uçuş estetiğini hem de platformun sahadaki potansiyelini gözlemleme fırsatı buldu. Etkinlik alanında kurulan stantlar ve tanıtımlar, bu teknolojinin arka planındaki mühendislik çalışmalarına dair merakı da artırdı.

komando ve havacılık timlerinin gösterileri:

SAS komandoları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kapsamında düzenledikleri aksiyon dolu operasyon tatbikatıyla sahnede yer aldı. Helikopterle alana intikal eden komandoların EYP'yi etkisiz hâle getirme gösterisi, izleyenler tarafından nefes kesici bulundu.

Jandarma Çelik Kanatlar ekibi ise S-70 helikopteriyle gerçekleştirdiği uçuşta yüksek tempolu manevralar sergiledi. Festival izleyicileri, helikopterin alçak ve kontrol gerektiren uçuşlarını ilgiyle takip etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki PÖH (Polis Özel Harekat) timlerinin helikopter destekli operasyon gösterisi de programda yer aldı ve büyük alkış aldı. Program akışı içinde ayrıca Bayraktar AKINCI da havalandı; bu büyük insansız hava aracı da sınırları zorlayan yetenekleriyle dikkat çekti.

Etkinlik sabah programlarının ardından 2’nci Ordu Bölge Komutanlığı Bando Gösterisinin tamamlanmasıyla devam etti. TEKNOFEST Güneydoğu, bölge genelinden katılan binlerce ziyaretçiyle ve planlanan yarışmalar, stantlar ve gökyüzü gösterileriyle 4 Ekim'e kadar sürecek programlarını sürdürecek.

BAYRAKTAR TB3