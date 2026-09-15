Telefonundaki mesaja sinirlenen ağabey parkta ateş açtı

Çerkezköy'de parkta silahlı saldırı iddiası

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldiği bildirilen olayda, iddialara göre 16 yaşındaki kız kardeşine mesaj atan kişiyi bulanıp hesaplaşmak isteyen ağabey ve arkadaşları müdahale etti. Olay sonucunda bir kişi yaralandı, şüpheliler gözaltına alındı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, kız kardeşinin telefonundaki mesajları gören ağabey, kız kardeşinin telefonu üzerinden mesajlaşarak B.D. ile buluşma ayarladı. Buluşma bahanesiyle parka gelen B.D., burada ağabey olduğu öne sürülen Ö.D. ile arkadaşları C.Ü., A.N. ve B.A. ile karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve iddiaya göre Ö.D. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu B.D.'nin ayak ve bacak bölgelerine saçmalar isabet ederek ağır yaralanmasına neden olundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı.

Soruşturma ve yargı süreci:

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu olayla ilişkili olduğu belirtilen Ö.D., C.Ü., A.N. ve B.A. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeğin dere yatağında bulunduğu kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan dört kişi, kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre ek işlemler yapılacağını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını açıkladı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN Ö.D., C.Ü., A.N. VE B.A., SAVCILIK İŞLEMLERİNİN ARDINDAN MAHKEMEYE ÇIKARILDI. 4 ŞÜPHELİ, KASTEN YARALAMA KAPSAMINDA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.