turgutlu'da yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor:

Turgutlu Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla hem merkez hem de kırsal mahallelerde kapsamlı üstyapı yenileme çalışmaları yürütüyor. Belediye Başkanı Çetin Akın sahada incelemelerde bulunarak projelerin seyri ve planlanan metrekare hedefleri hakkında ekiplerden bilgi aldı.

yedieylül ve merkezde yoğun parke döşeme çalışmaları:

İncelemeler Yedieylül Mahallesi'nde başladı. Altyapısı tamamlanan Gürleyen ve Oğuz sokaklarda devam eden çalışmalarda bu yıl için 50 bin metrekare parke taşı döşenmesi hedefleniyor. Akın, altyapı çalışmaları GDZ Elektrik, Türk Telekom ve MASKİ tarafından tamamlanan yolların belediyeye teslim edildiğini, şimdi üstyapı işlemlerinin sürdüğünü aktardı. Belediye ekipleri ayrıca Turgutlu'nun 6 ana arterinde eş zamanlı çalışmalar yürütüyor.

Yedieylül Mahallesi Muhtarı Deniz Bezen, planlanan metrekare miktarının mahallede önemli bir dönüşüm sağlayacağını belirtti ve Başkan Akın'a teşekkür etti. Akın ise sahadaki çalışmalarda emeği geçen personele ve destek veren kurumlara teşekkür ederek, "İşimiz ve gücümüz de Turgutlu" mesajını verdi.

kırsal mahallelerde 30 bin metrekare hedefi:

Belediye, kırsal mahallelerde de üstyapı çalışmasını hızlandırdı. Derbent, Akçapınar, Sinirli, İzzettin, Yakuplar, Osmancık ve Temrek mahallelerinde parke taşı döşeme işleri tamamlanan bölgeler arasında yer alıyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program kapsamında kırsal mahallelerde toplam 30 bin metrekare parke hedefleniyor.

Başkan Akın, İzzettin Mahallesi'ndeki çalışmaları Mahalle Muhtarı Recep Özkan ile birlikte inceleyip mahalle sakinleriyle buluştu; talepleri ve önerileri dinledi. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki üstyapı çalışmalarını incelerken muhtarlar Mehmet Temel, Seydi İnce ve Nurettin Denli de yer aldı. Akın, ilçe genelindeki yol sorunlarını hızla çözmeyi ve vatandaşları daha güvenli, sağlıklı yollara kavuşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kamu ve belediye iş birliğiyle sürdürülen çalışmalarda emeği geçen belediye personeline ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile ekibine teşekkür edildi. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Turgutlu'nun farklı noktalarında ulaşım konforunun artması ve sokakların uzun vadeli üstyapı yenilenmesine kavuşması hedefleniyor.

BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN AKIN (SOLDA)