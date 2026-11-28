İnönü Mahallesi'nde tek başına yaşadığı evde ölü bulundu

Burdur'da yakınları tarafından uzun süredir haber alınamayan 72 yaşındaki Ali Adlım, yaklaşık bir ay önce taşındığı evinde ölü olarak bulundu. Olay, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi Yeni Hamam Caddesi üzerinde gerçekleşti.

olay yerine ulaşan ekiplerin çalışması:

Durum üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından eve girildiğinde Adlım'ın cansız bedeni ile karşılaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığı bildirildi.

inceleme ve işlemler:

Ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından ceset, gerekli prosedürler uygulanarak morga kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

İHBAR ÜZERİNE ADRESE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.