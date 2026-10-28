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Yalvaç'ta rampada kontrolden çıkan cenaze nakil aracı devrildi

Yalvaç'ta D695 kara yolundaki Koca Kızıl Tepe rampasında kontrolden çıkan cenaze nakil aracı şarampole devrildi; sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:09

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yalvaç'ta rampada kontrolden çıkan cenaze nakil aracı devrildi

Yalvaç'ta cenaze nakil aracı şarampole devrildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, sabah saatlerinde özel bir cenaze nakil aracı şarampoldaki devrilme sonucu kaza yaptı. Olay, saat 09.00 civarında D695 Isparta-Konya Akşehir kara yolunda, Yalvaç Bağkonak köyü Koca Kızıl Tepe mevkiindeki rampada meydana geldi.

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçta herhangi bir cenazenin bulunmadığı, sürücünün tek yaralı olduğu belirtildi.

kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücü N.D. yönetimindeki 07 AUC 443 plakalı özel firmaya ait cenaze nakil aracı rampada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı sürücü kısa sürede Yalvaç Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

yol güvenliği ve soruşturma:

Jandarma ekipleri kazanın yaşandığı güzergahta güvenlik önlemi alıp kontrollü geçiş sağladı. Kaza yapan araç, kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olayın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE ÖZEL CENAZE NAKİL ARACININ ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN...

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE ÖZEL CENAZE NAKİL ARACININ ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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