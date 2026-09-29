Yeni emniyet müdürü Bayburt'ta göreve başladı

göreve başlamanın ilk gününde:

Ayhan Karaduman, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. Göreve başlamasının ardından Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti.

valiyle görüşme:

Vali Eldivan, ziyaret sırasında Karaduman'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

önceki müdüre teşekkür:

Vali Eldivan ayrıca Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Barış Erkol ile de görüşerek, Bayburt'ta görev yaptığı süre boyunca sunduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür etti ve kendisine iyi dileklerde bulundu.

VALİ MUSTAFA ELDİVAN (SOLDAKİ) YENİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ KARADUMAN