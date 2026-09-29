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Yeni emniyet müdürü Bayburt'ta göreve başladı

Ayhan Karaduman Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü görevine başladı; Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti. Vali, Karaduman'a hayırlı olsun diledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yeni emniyet müdürü Bayburt'ta göreve başladı

göreve başlamanın ilk gününde:

Ayhan Karaduman, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. Göreve başlamasının ardından Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti.

valiyle görüşme:

Vali Eldivan, ziyaret sırasında Karaduman'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

önceki müdüre teşekkür:

Vali Eldivan ayrıca Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Barış Erkol ile de görüşerek, Bayburt'ta görev yaptığı süre boyunca sunduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür etti ve kendisine iyi dileklerde bulundu.

VALİ MUSTAFA ELDİVAN (SOLDAKİ) YENİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ KARADUMAN

VALİ MUSTAFA ELDİVAN (SOLDAKİ) YENİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ KARADUMAN

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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