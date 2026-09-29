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Hasanpaşa için acil dönüşüm çağrısı: Kadıköy sempozyumunda deprem hazırlığı vurgulandı

Kadıköy Kentsel Dönüşüm Platformu'nun sempozyumunda uzmanlar, muhtemel İstanbul depremine karşı Hasanpaşa'da kentsel dönüşümün hızlandırılmasını istedi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Emre Koç

Hasanpaşa için acil dönüşüm çağrısı: Kadıköy sempozyumunda deprem hazırlığı vurgulandı

Sempozyumda öne çıkanlar:

Kadıköy Kentsel Dönüşüm Platformu tarafından Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, İstiklal Marşı’nın okunması ve depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılan saygı duruşuyla başladı. Program, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından saha deneyimlerini ve kentsel dönüşümün önemini vurgulayan kısa filmin gösterimiyle devam etti.

Uzman sunumları ve tartışılan başlıklar:

Alanında uzman konuşmacılar, kentsel dönüşüm süreçleri, yapı güvenliği, afet yönetimi ve deprem hazırlıkları konularında katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi. Sunumlarda muhtemel İstanbul depreminin olası etkileri masaya yatırıldı ve alınması gereken önlemler üzerinde duruldu. Katılımcılar, afetlerde can ve mal kaybını azaltmak üzere hem teknik hem de yönetsel tedbirlerin önemini birlikte tartıştı.

Hasanpaşa için dönüşüm çağrısı:

Programda özellikle Kadıköy'ün riskli bölgeleri arasında sayılan Hasanpaşa Mahallesi'ndeki yapı stoğunun yenilenmesinin aciliyeti vurgulandı. Uzmanlar, riskli yapı stokunun azaltılması ve depreme dayanıklı yapıların sayısının artırılmasının, olası kayıpların önlenmesinde kritik rol oynayacağını belirtti.

Katılımcılar dönüşüm süreçlerinde şeffaflık, hak sahiplerinin korunması ve yerinde dönüşüm uygulamalarının yanı sıra, yerel yönetimler ve merkezi kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Sempozyum, hem teknik önlemler hem de toplumsal hazırlığın eş zamanlı yürütülmesinin önemini ortaya koydu.

Etkinlik, kentsel dönüşümün sadece fiziki bir yenileme değil, aynı zamanda afetlere karşı toplumsal direnç ve yaşam kalitesini artırma süreci olduğuna dikkat çekerek sona erdi. Katılımcılar, Hasanpaşa başta olmak üzere riskli alanlarda dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması çağrısını yineledi.

&quot;KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU&quot;NDA, MUHTEMEL İSTANBUL DEPREMİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ UZMANLAR...

"KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU"NDA, MUHTEMEL İSTANBUL DEPREMİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ UZMANLAR TARAFINDAN ELE ALINDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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